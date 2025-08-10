Tiempo en Entre Ríos: anticipan un domingo frío y parcialmente nublado

Luego de un sábado frío por la mañana y templado hacia el mediodía-tarde, se espera un domingo con similares características. El termómetro comenzará cerca del 0, pero irá subiendo de a poco hasta alcanzar casi los 20 grados. Así estará el tiempo.

Idéntico escenario se vivirá en Concordia, donde el termómetro se iniciará en los 4 grados. Pese a que estará cubierto, no habrá precipitaciones.

Tampoco las habrá en Gualeguaychú, donde el termómetro oscilará entre los 4 grados y los 17 grados, sin lluvias.

Pronóstico zona dpto. Uruguay

