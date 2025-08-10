Hoy finaliza el 2° Encuentro de Teatro en Caseros

Este domingo 10 de agosto dará cierre en Caseros el 2° “Encuentro de Teatro Caseros” con obras a partir de las 14:30 horas. Durante la jornada se pondrán en escena 6 obras, cerrando el encuentro “Fedra en Karaoke” de Teatro del Bardo de Paraná.

Todas las funciones son con entrada voluntaria, y tendrán la siguiente grilla:

14:00 hs.: “Cuentos con títeres” (Concepción del Uruguay) – Explanada Centro Cultural “Margarita Thea” – ATP.

15:30 hs.: “Los Abrelibros: La biblioteca encantada” (Caseros) – Centro Cultural “Margarita Thea” – ATP.

16:00 hs.: “Cirbuzón” (Caseros) – Centro Cultural “Margarita Thea” – ATP.

17:00 hs.: “La Sillita – Diario de una chiruza” (Concepción del Uruguay) – Salón “Arte Crisol” (Calle 20 N°882) – +13 años.

18:30 hs.: “Donde nace la crueldad” (Gualeguaychú) – Centro Cultural “Margarita Thea” – +13 años.

20:30 hs.: “Fedra en Karaoke” (Teatro del Bardo, Paraná) – Centro Cultural “Margarita Thea” – +13 años.

Cierre del Encuentro.

Primera jornada de Teatro

Este sábado dió inicio el Encuentro de Teatro de Caseros con el Seminario “Taller de Entrenamiento Actoral y Estrategias Creativas” a cargo de Juan Kohner, el cual tuvo una muy buena convocatoria de teatristas, bailarines y músicos. En este espacio los participantes experimentaron el entrenamiento actoral como un proceso personal y una herramienta para la creación.

Más tarde fue el momento de dar paso a las obras teatrales que comenzaron en el Salón de Arte Crisol donde se presentó “Payasos contra el Clima – Hoy suspendida la función” del grupo teatral Los Macanos Borondongos de Paraná, una obra para toda la familia que reflexiona acerca del cambio climático.

Luego, en el Centro Cultural “Margarita Thea”, se presentó “El acompañamiento” del grupo teatral “La Vagancia” de Concepción del Uruguay, un drama-comedia acerca de la libertad y lo que realmente importa en la vida.

También en este espacio se presentó la obra del grupo “Salida de Emergencia” de la ciudad de Gualeguay: “Que hablen otras partes de mí”, que muestra fragmentos de la vida de Gloria, una actriz de los años dorados del cine argentino.

Como cierre de la primera jornada, en el Resto Bar “Tomar Una” se presentaron los “Microteatros” de Las Yotivenco de Concepción del Uruguay, donde en mini historias el público disfrutó de obras que abordaron una terapia grupal, a Juana Azurduy, Verónica Franco, La Delfina, y una doctora al borde de la locura.

