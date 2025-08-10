Gualeguaychú: Un hombre fue apuñalado en el cuello cuando dormía. Detuvieron al presunto agresor

La víctima denunció que fue atacada mientras dormía en las instalaciones del Viejo Molino de Gualeguaychú. Un hombre de 45 años en situación de calle quedó detenido y se secuestró un cuchillo.
En la madrugada de este domingo, un hombre resultó herido con un arma blanca tras ser atacado en el predio del Viejo Molino, en la intersección de calles España y Cándido Irazusta, en Gualeguaychú. El hecho, caratulado como lesiones leves, derivó en la aprehensión del presunto agresor y el secuestro de elementos vinculados al ataque.
Según informó la Policía, la víctima relató que se encontraba durmiendo dentro de las instalaciones del Viejo Molino cuando otro sujeto, lo golpeó en la cabeza, lo redujo y le asestó dos puntazos en la zona del cuello con un cuchillo.
Rápida intervención policial
El episodio fue reportado a la Comisaría Segunda, que intervino de inmediato. A las 04:05, personal de la División Investigaciones logró localizar al presunto autor del hecho, un hombre de 45 años en situación de calle, quien fue trasladado a Jefatura Departamental por disposición de la Fiscalía.
En el procedimiento se secuestraron un cuchillo de filo liso metálico, un tubo de PVC de aproximadamente un metro con manchas de sangre y una mochila, todos elementos relacionados con la agresión.
El detenido permanece alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el violento episodio. Elonce