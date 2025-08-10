Rescatan a cuatro niños de entre 1 y 6 años que estaban en malas condiciones y solos en una casa

Cuatro hermanitos de entre 1 y 6 años fueron hallados sin supervisión adulta en una vivienda con graves condiciones de insalubridad. La madre se habría presentado en la comisaría, pero el Copnaf derivó a los niños a un hogar para su resguardo.
En la noche de este sábado, cuatro niños de entre 1 y 6 años fueron rescatados por personal de la Comisaría de Minoridad de Concordia, tras ser hallados solos en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Urdinarrain y Feliciano. El procedimiento se originó a partir de un llamado de vecinos que alertaron sobre la situación.
Según se informó, la denuncia fue realizada por una mujer de la zona pasadas las 21 horas. La vecina advirtió que la madre de los menores se había ausentado durante un prolongado lapso, dejando a los pequeños sin cuidado alguno.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que los niños estaban sin la supervisión de un adulto, vestían ropa escasa, presentaban signos de falta de higiene y se encontraban en un inmueble con condiciones de insalubridad.
Intervención judicial y del COPNAF
Ante la gravedad del hecho, el fiscal de turno, Martín Núñez, dispuso la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF). Desde el organismo se confirmó que la familia ya tenía antecedentes de intervención por situaciones similares.
Los menores fueron trasladados inicialmente a la dependencia policial, donde recibieron higiene y alimentación, y luego al hospital Masvernat para ser evaluados por un pediatra y el médico policial.
Medidas de protección urgentes
Minutos después del operativo, la madre de los niños se presentó espontáneamente en la comisaría, argumentando que se había ausentado por motivos de salud. Sin embargo, el COPNAF dispuso como medida de protección urgente el resguardo de sus cuatro hijos en un hogar de niños.
Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones de oficio por presunto abandono y maltrato infantil. La investigación continúa para determinar responsabilidades y el futuro cuidado de los menores, indicó Diario Río Uruguay.