Comerciantes colonenses se autoconvocaron este miércoles frente a la sede municipal para solicitar la urgente apertura de sus negocios. Tal como habían acordado, fueron recibidos por el intendente José Luis Walser y sus funcionarios.

En el lugar se generó un fuerte contrapunto en el cual los damnificados expresaron su problemática, a la vez que el jefe comunal explicó sus limitaciones para revertir la situación de los rubros afectados por la fase 1 de la pandemia.

Además, el Centro Comercial de Colón presentó al Ejecutivo una propuesta que incluye herramientas y sugerencias que permitan la apertura de las actividades económicas. Entre ellas, controles en cada local, una campaña mediática de concientización, la implementación de medidas de asistencia económica y el aumento en los controles de ingreso.

“Nos sentimos discriminados”

Al inicio del encuentro, el presidente municipal abrió el juego para que se expresen aquellos comerciantes que deseaban hacerlo.

“Estamos muy mal, hay gente que alquila y tiene que pagar empleados. Necesitamos una respuesta. Nos sentimos discriminados”, dijo uno de ellos.

“Pedimos encarecidamente abrir a partir de mañana. Viene el Día del Padre y muchos comercios han invertido dinero en mercadería. Estamos dispuestos a conversar la franja horaria y el protocolo a realizar, pero estamos todos de acuerdo en que tenemos que abrir ya. No hay forma de sostenerlo. Hay líneas crediticias pero no son convenientes o no sirven. Estamos al borde del cierre”, dijo otro.

“La comunidad no está acostumbrada al sistema delivery; no está funcionando”, agregó alguien más.

“No tengo opción”

A su turno, José Luis Walser dijo: “Hay un órgano sanitario provincial y nacional que le puso a Colón la característica de contagio por conglomerado y esto hace que volvamos a la fase inicial; nosotros acompañamos con un acto administrativo porque es algo que se debe hacer. No tengo opción. No estoy en contra de mis vecinos ni de los comerciantes”.

“Esta situación la conocen en provincia, pero la respuesta tajante del sistema sanitario es que no se puede y no van a cambiar su postura, porque es su obligación. Estamos ante una pandemia y la situación de Colón es atípica a otros lugares de la provincia, porque estamos en fase inicial. No es una cuestión de cumplimiento de protocolo, sino que la mirada está puesta en la circulación de personas”, sostuvo.

“Hablé con la ministra de Gobierno y se comprometió a hacer la gestión para ver cómo podemos evolucionar frente a esta situación”, dio a conocer el intendente.

“No pude terminar de pagar los sueldos”

En tanto, el jefe comunal anunció: “En la municipalidad no pude terminar de pagar los sueldos. Tengo las cajas cerradas. Arranqué con una municipalidad fundida y nunca me pude recuperar. Tengo mil empleados y si no les pago no les van a poder comprar a ustedes”.

“Si nosotros no te pagamos los impuestos no vas a poder pagar los sueldos”, retrucó un comerciante, en una de las últimas intervenciones de una charla que finalizó con aplausos de ambas partes.

