Retiro voluntario, menos celulares, autos compartidos y mayor integración del privado en el INTA «intervenido»

También se estableció (como dice el decreto publicado el martes) que “el Consejo Directivo Nacional tendrá funciones consultivas (pasará a llamarse Consejo Técnico), pero aún no se designaron todos sus integrantes”. Para esto, se estaba planteando una reunión con la Mesa de Enlace para mañana viernes, que de todos modos no estaría confirmada.

“La estructura sigue a la estrategia”

“El lema rector de la nueva gestión será que ‘la estructura sigue a la estrategia’, priorizando el orden administrativo y la transparencia”, indica la minuta. En este sentido, la conducción avisó que “se reforzarán los procesos normativos de acuerdo con observaciones de la Auditoría Interna y sumarios en curso”.

Hay dos consultoras externas trabajando, a pedido del gobierno, en un diagnóstico para esta reformulación: Son las firmas Ojeda y Endógena. A partir de esos estudios, “se propone discutir y redefinir el Plan de Mediano Plazo (PMP) y la cartera de proyectos” en que trabajaba hasta aquí el INTA.

En materia de Recursos Humanos, Bronzovich confirmó que “se evalúa la implementación” de un nuevo proceso de retiro voluntario, “enfocado en quienes no se sientan cómodos con los nuevos lineamientos”. Se aclaró empero que “el retiro no será obligatorio” ni aplicará al personal de Planta No Permanente (PNP).

“No está previsto un número específico de desvinculaciones”, dijo el nuevo Presidente, desmintiendo así informes previos de su propia autoría, que daban cuenta de la necesidad de reducir en 1.500 personas la plantilla actual.