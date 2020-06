La irresponsabilidad es, de momento, la única explicación para los cuatro casos reportados este jueves de coronavirus en Colón. Se trata de 4 jóvenes de entre 25 y 30 años, de activa vida social, que en estos momentos se encuentran aislados, uno en el Hospital San Benjamín, y los otros tres, en sus domicilios, diagnosticados con Covid-19 positivo.

De ese modo, la cifra ahora pasó de 35 a 39 positivos en Entre Ríos, según el reporte del Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Además, permanecen 6 casos en estudio, 26 fueron dados de alta y 1.176 ya han sido descartados.

Aún en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país desde el 20 de marzo último, los cuatro siguieron con su rutina diaria sin alternaciones, según los datos que brindan en Colón, alarmados por la situación sanitaria que se presenta ahora en la ciudad.

«Seguimos estudiando el nexo pero es el contacto con personas que está en ciudad con circulación activa», respondieron desde el Ministerio de Salud ante la consulta de Entre Ríos Ahora. Lo que se sabe es que la mamá de uno de estos jóvenes viajó acompañada por el hijo a la Ciudad Autónoma de Benos Aires para un tratamiento médico.

El hijo, después, tuvo activa vida social en Colón y se sospecha que ése pudo haber sido el disparador para los cuatro contagios. Viajó a una ciudad con circulación activa del virus y no tomó los recaudos a la vuelta a su ciudad. Cuando empezaron a sentir algunos síntomas -uno refirió la pérdida del gusto- fueron analizados por el médico Pablo Martínez, el único neumonólogo del departamento Colón, y dio positivo para los cuatro jóvenes.

Tras la confirmación de cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en Colón, la ministra de Salud, Sonia Velázquez hizo saber que se está desarrollando una estrategia de vigilancia epidemiológica por cada uno de los casos porque se trata de personas de núcleos familiares diferentes.

La titular de la cartera sanitaria llamó a la ciudadanía a que se “sigan respetando todas las pautas definidas por el gobierno provincial”.

También le solicitó a los presidentes municipales que puedan resguardar con la responsabilidad, monitorear las flexibilizaciones que se han autorizado tanto por el decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández como por la provincia a fin de poder “seguir sosteniendo el estatus sanitario que nosotros hemos venido teniendo”.

Pero, dijo, “si la ciudadanía no toma conciencia de que tenemos que seguir respetando tanto el distanciamiento como las medidas de higiene, va a ser una situación que se va a complejizar más”, opinó.

Sobre los nuevos casos reportados, la ministra de Salud explicó que “se trata de cuatro personas jóvenes que están en buen estado de salud, uno sí está en internado en monitoreo clínico, lo llamamos clínicamente estable y estamos estudiando el nexo epidemiológico”. En ese sentido, indicó que “sí hemos establecido la referencia que uno de ellos tuvo contacto con personas que viajaron a provincia de Buenos Aires”.

Explicó que las personas están en la ciudad de Colón, y “a partir de esto nosotros desarrollamos toda la estrategia de vigilancia epidemiológica por cada uno de los casos tratándose de que son personas de núcleos familiares diferentes”.

“Por lo tanto lo que hacemos es un llamado a toda la ciudadanía que sigan respetando todas las pautas tanto de distanciamiento físico pero también que sigan respetando la cuarentena. El país no ha salido de la cuarentena, del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Recordó que las reuniones de tipo social «no están habilitadas», y en referencia a los casos confirmados, estimó que «estas reuniones deben haber tenido alguna frecuencia previa y además, teniendo en cuenta que tomaban contacto con personas que viajan a provincias y ciudades de circulación activa».

“Los últimos casos que nosotros hemos confirmado en la provincia de Entre Ríos han sido casos que vinieron de lugares de circulación activa, lo que estamos haciendo es un llamado a la ciudadanía pero también al monitoreo cívico de cada localidad para que puedan guardar las autorizaciones que se han emitido”, afirmó.

En ese sentido, apuntó que “así como en otra localidad tuvimos que cuarentenarla en este momento, el Coes provincial estamos reunidos evaluando la posibilidad de volver a Fase 4 en las localidades que se nos presenten situaciones de más casos positivos o que vayamos teniendo más confirmación de casos sospechosos». En ese punto, ejemplificó que a partir del anterior caso confirmado este martes se aislaron a 80 personas en las localidades del departamento Uruguay. «Estamos monitoreando desde la vigilancia epidemiológica. Mañana se constituirá un equipo en Concepción del Uruguay para tener un desarrollo de la estrategia sanitaria junto con el equipo epidemiológico y de salud concretando accionen en esa localidad», informó.

Adelantó luego que «así se irá trabajando, como se ha venido haciendo con cada una de las localidades, además de solicitarles a las autoridades municipales que pongan la responsabilidad en la rectoría que tienen que ejercer para mancomunar esfuerzo para no volver a fases anteriores porque la ciudadanía responsable viene haciendo muchos esfuerzos para que otras hagan acciones que no guarden la distancia física, además de las medidas que en este caso no se han tomado habida cuenta del resultado que se tiene en esa localidad», completó.

Los contactos

Sobre los cuatro casos, el intendente de Colón, José Luis Walser, dijo: «Ante la confirmación de casos positivos de Covid-19 en nuestra ciudad, queremos transmitir tranquilidad. Les pedimos a todos reforzar los cuidados y cumplir con las medidas sanitarias. Las posibilidades de contagios siempre han estado presentes y han sido evaluadas en conjunto con todas las autoridades locales. Mantengamos la calma y seamos respetuosos con las personas y familiares que hoy se encuentran afectados.Sepamos que la mejor manera de protegernos es quedándonos en casa».

De acuerdo a lo que pudo relevar Entre Ríos Ahora, uno de los jóvenes co Covid-10 positivo tiene un gimnasio, otro reparte hielo y agua envasada en Colón y también en San José; y un tercero arregla equipos acondicionadores de aire; los cuatro forman parte de un club de rugby, y el sábado estuvieron reunidos en un lugar turístico, La Aldea, ubicado en la Junta de Gobierno San Anselmo, próximo a Colón. En ese lugar, donde se reunieron con otras personas, tomaron mate y luego comieron un guiso, según la información recabada por este sitio.

La Aldea es un complejo turístico muy exclusivo, ubicado en el kilómetro 142 de la ruta nacional 14, a orillas del río Uruguay. «La Aldea Club de campo es la experiencia de disfrutar de una naturaleza única que convive en equilibrio con todo el confort y comodidad de tu propia casa. Todo esto a sólo 15 minutos de la ciudad de Colón, transitando 14 km de ripio en buen estado, a 320 km de Buenos Aires, podrás aprovechar 325 hectareas de vida en el continente como también en la isla. Frondosos bosques y playas hacen de La Aldea un lugar increíble para descansar junto a la familia», se presenta desde la web.

No se sabe si en ese momento, o en otra reunión, si fueron cuatro o pueden ser más, y por eso ahora empezó la búsqueda de la cadena epidemiológica en Colón. De momento, de los cuatro jóvenes con Covid-19 positivo, sólo uno permanece internado en el Hospital San Benjamín; los otros tres cumplen con el aislamiento estricto en su casa. Ahora, en la ciudad se ha desatado un clima de preocupación y zozobra entre las personas que han tenido contacto con esos cuatro jóvenes durante los últimos días.

Crédito: Entre Ríos Ahora