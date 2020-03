Ayer en Paso Vera el personal de Prefectura realizó un operativo por doce personas que realizaban tareas.

El control social de parte del Estado para que se ejecute la cuarentena no debe cesar más allá del alto nivel de conciencia del uruguayense.

La cuarentena transcurre con diversos matices y desde el Estado -a través de sus distintos estamentos-, se promueven tareas de control social para el mayor respeto de la misma.

En este sentido, en Concepción del Uruguay la fiscal federal Josefina Minatta junto a la fiscal Mariela Montefinale llevan adelante tareas de control y prevención, asegurando que la Justicia será inflexible con aquellas personas que no justifiquen su presencia en las calles.

¿Cómo vienen las disposiciones y actuaciones de la Justicia Federal y la Fiscalía?

“En principio la Justicia Federal, tanto la Fiscalía como el Juzgado Federal se han dispuestos a acompañar a las fuerzas de seguridad y las hemos instruido en ese sentido, para que realicen amplios operativos de control en lo extenso de toda la jurisdicción. Es decir tanto en Concepción del Uruguay como en Federal, Concordia, Colón, Federación, Feliciano, San Salvador, San Jaime, etc. Bueno, la idea es hacer un patrullaje permanente y hemos salido particularmente la doctora Montefinale y yo con Prefectura a realizar un patrullaje por toda la ciudad, hemos constatado la situación de algunos vecinos que no han cumplido. En el día de ayer (por el sábado) hubo más de veinte detenidos acá en la ciudad y la idea es continuar en esta misma línea, es decir vamos a ser inflexibles con aquellas personas que no justifiquen su presencia en la calle.

¿Entendió el ciudadano uruguayense lo que estamos atravesando o le cuesta?

En líneas generales nosotros en el patrullaje hemos visto una ciudad con un acatamiento bastante alto, aunque en los barrios también se vio gente tomando mate en la vereda. Esa es la mayor problemática que hemos detectado. Me parece que en líneas generales se ha entendido, pero eso no quiere decir que aflojemos los controles porque realmente hay que continuar insistiendo, hay que continuar explicándole a la gente por qué no se puede salir. Hay que acompañar a los vecinos que de repente tienen alguna necesidad y entenderla. Por ejemplo problemas de salud, todo lo que son las excepciones, tratar de que ellos también lleguen a las farmacias, a los supermercados, pero siempre con las precauciones del caso. En líneas generales me parece que eso también se ha visto: hay mucha gente con barbijos, alcohol en gel, guantes en sus manos y esto demuestra una buena respuesta de parte de la ciudadanía.

¿Molesta tener que disponer personal y recursos del Estado para tener que controlar a los desconsiderados?

No me molesta porque el Estado está justamente para esto, para situaciones como ésta. Todas las personas que conformamos tanto el Estado nacional, municipal y provincial, en mi caso conformo el Ministerio Público Fiscal, en forma personal salí a acompañar a las fuerzas de seguridad. Me parece que este es el sentido del Estado y de tener un Estado fuerte. El Estado tiene que estar presente en casos como este, donde toda la población requiere de un cierto orden, de pautas claras a cumplir, de sanciones para los incumplidores y me parece que todo esto es el sentido de la existencia del Estado. Por supuesto que no me molesta tener que disponerlo porque justamente cumplimos una función social.

¿Cómo entiende que será este inicio de semana más allá de los feriados?

En el inicio de la semana espero que cada vez más gente tome conciencia de que no se puede salir a la calle. La Fiscalía Federal emitió un comunicado donde explicamos que las personas que no cumplan las previsiones del Decreto de aislamiento social no solamente que serán detenidas sino que además también estamos identificando los autos y los estamos embargando. Si la persona que no cumple se moviliza en un auto a pasear, por ejemplo en Concordia que hubo mucha gente que quiso ir a pasear al Lago, el auto va a quedar a disposición de la Justicia. Así que espero que el inicio de la semana sea con mayor conciencia, entiendo que la gente tiene que salir a comprar remedios, medicación, que tiene que ir a trabajar, pero les pedimos que lo haga con todos los recaudos del caso. Que lleven alcohol, que lleven elementos de higiene, que se mantengan a distancia de otras personas, que al toser lo hagan protegiendo su boca con el codo, que no se den besos al saludarse, que eviten el contacto estrecho, que si una persona ha llegado del exterior por favor tenga la responsabilidad social de hacer la cuarentena y con estas recomendaciones creo que vamos a ir disminuyendo el avance del virus. Así que pido responsabilidad, solidaridad y también conciencia sobre todo para entender que a este virus solo lo vamos a poder frenar si todos ponemos nuestro granito de arena”, concluyó señalando la fiscal Josefina Minatta.

Crédito: La calle