Como ya vieron en la última publicación de la página, un nuevo alerta meteorológico fue emitido en las últimas horas para el centro del país, y en realidad, este es el primero, de muchos que serán emitidos en los próximos días. Sobre el centro del país, se rompe la tendencia que venía afectando la zona de no tener precipitaciones. Matías Bertolotti desde Fenómenos el viernes, hablo de un fenómeno que afecta el clima regional que se le dice «Dipolo de Brasil». Esto en sí, es una manera en cómo se distribuye la humedad en el continente, favoreciendo las lluvias en Brasil o en Argentina, que sin ánimo de profundizarlo, explica cómo no llueve en un lado, o en el otro. La ausencia de lluvia de las últimas semanas, estuvo acompañadas de precipitaciones intensas sobre el suelo brasilero desde el centro hacia noreste del país, provocando inundaciones, deslaves, y anegamientos durante varios días seguidos. Entre otras cosas que podemos asociar a esto, se puede mencionar el escaso volumen de agua que presentan las Cataratas del Iguazú, ya que la zona tampoco estuvo afectada por precipitaciones de importancia en estas semanas.

Sin embargo, lo que empezamos a ver hace unos días, es que en los modelos meteorológicos cuando miramos acumulados a largo plazo, empiezan a aparecer precipitaciones en el centro del País. Por un lado, esto beneficia a los agropecuarios que venían muy mal con las lluvias en las últimas semanas, y valores de 100 y 120 mm en estos 10 días, tendrían que ayudar y mucho! Este modelo solo da acumulación de precipitación a 10 días, pero, habiéndose cortado la tendencia de seca, podríamos tener más precipitaciones posteriormente.

Sin embargo, ya venimos manejando con la otra pagina paralela que tenemos ( K2K.Media ) el tema del Coronavirus y no a fondo, pero, en alguna mención, el tema del Dengue. Hoy por hoy, por lo explosivo que esta siendo la propagación mundial del Coronavirus, absorbe todos los titulares, pero como problemática local en argentina, el tema del Dengue es de importancia. ¿Cual era las dos cosas que teníamos a favor? Por un lado, la ausencia de lluvias estaban frenando una proliferación descontrolada del mosquito, y por otro lado, había muy pocos casos autóctonos en el centro del país, siendo la mayoría «importados» del Norte del país, Paraguay y Brasil.

Bueno, esto empezó a cambiar a principios de marzo, cuando se empezaron a detectar casos autóctonos en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, aunque las lluvias seguían ausentes, desfavoreciendo la expansión del mosquito.

Con un nuevo panorama de lluvias en el centro del país, y con temperaturas que estamos viendo que aun tienen valores cálidos, tenemos un panorama muy complicado por delante, porque tendríamos condiciones ideales para el desarrollo del mosquito. Al tener nuevamente mosquitos y personas infectadas con Dengue en la zona central del país, es muy probable que un nuevo brote llegue a números nunca antes visto en esta región. El mosquito que pique a una persona infectada, se infecta y todo aquel que pique después, lo convierte en un nuevo portador, al cual, si pica otro mosquito, infecta nuevamente al mosquito.

Quizás la gran diferencia que haya con el Coronavirus, es que en este caso, eliminando el mosquito, eliminas el vector de contagio. Por lo que sacar todo lugar donde se pueda acumular agua y pongan las larvas para generar una nueva camada de mosquitos es fundamental. No hay mejor manera de protegerse del dengue que eliminando el mosquito!

Por otro lado, no hay una competencia de Coronavirus o Dengue, ambas enfermedades son peligrosas y ambas estarán circulando las próximas semanas, ya que es muy posible que se detecten casos de Coronavirus autóctonos en argentina en cualquier momento. En cuanto a lo meteorológico del Coronavirus, no hay una ciencia cierta que diga que va a ser favorecido por el cambio de las condiciones, pero al tener temperaturas más bajas, la «cierta protección» que daba el tema de que el virus no sobrevive mucho tiempo en ambientes mayores a 27 grados, se perdería ya que los pronos nos ponen con solo unas horas en esos valores de temperatura. Para los que no escucharon esta explicación, se determino que el virus muere en aproximadamente una o dos horas al aire libre en esas temperaturas. Sin embargo, a temperaturas más bajas, puede sobrevivir bastante tiempo más, aunque no hay disponibles estudios de cuánto y a que temperatura. (Tormentas Argentinas)