Los dos familiares del pibe de Hernandarias están presos. Hay datos que hablan de un conflicto con el menor de 13 años. Se intensificaron los rastrillajes.

Este miércoles continuarán los operativos y rastrillajes en la localidad de Hernandarias con el fin tratar de localizar al menor de 13 años Ramón Grandoli. Como se sabe, el adolescente fue visto por última vez el pasado 28 de febrero en ese pueblo de Paraná Campaña.

UNO informó que están detenidos desde ayer lunes los dos primos, a quienes se les encontró en un pozo un arma de fuego calibre 22, una faca y llamativamente una alpargata incendiada.

Pocas novedades

En la tarde se realizaron nuevos rastrillajes, y al finalizar la jornada en horas de la noche, se informó a UNO que no hubo mayores novedades con la búsqueda del menor desaparecido hace 12 días atrás.

Se alertó que la búsqueda fue muy compleja, por lo tupido del monte, como lo sinuoso de los arroyos y tajamares de la zona.

Este miércoles, desde las 7 se reanudarán los rastrillajes con la participación de numerosos efectivos que recorrerán los sectores que faltan inspeccionar.

El caso

El comisario local José Luis Luna señaló que el padre le daba permiso al chico para ausentarse a esa casa 10 o 15 días a hacer escobas o cazar con los familiares.

La denuncia por la desaparición de Ramón fue realizada por su padre y en la causa interviene la fiscal de Menores, Sandra Terreno, quien ayer ordenó un allanamiento a la vivienda ubicada en las inmediaciones al lugar donde había sido por última vez.

De acuerdo a los datos que se difundieron, los elementos encontrados en el escusado de la vivienda allanada, fueron un arma de fuego, una faca y una alpargata quemada; será este último indicio el que permitirá cotejar si se trata del mismo número que calzaba Ramón Ernesto Grandoli.

Tras los procedimientos, el comisario confirmó que dos sujetos, hermanos entre sí, quedaron detenidos por su presunta vinculación con la causa. Se trataría de dos primos de Ramón, de entre 25 y 30 años.

Leer más: Hernandarias: dio negativa la inspección de un pozo

Sospechas

Por la investigación fueron derivados a la Alcaidía de Paraná, a dos hombres -hermanos entre ellos, que son primos del menor de 13 años-, por entenderse de parte de la fiscal Sandra Terreno, tendrían que ver con no solo la localización de un arma de fuego calibre 22, la faca y una alpargata, sino que se recolectaron datos que dan cuenta de un posible conflicto entre los detenidos y el menor de edad.

Por ello, se encuentran presos de Luis Roldán de 28 años y Hugo Roldán de 23.

Además, la Policía intensificó la búsqueda de una motocicleta que fue localizada para ser peritada, y que de acuerdo a algunos testimonios, habría tenido mucho que ver en la discusión entre los dos hermanos y el menor.

Operativos y rastrillajes

Con todo esto, desde la Jefatura de provincia se ordenó que en las primeras horas de la tarde se intensificaran los operativos, los rastrillajes y se avanzara con un par de allanamientos en la ciudad de Hernandarias.

El director de Investigaciones Favio Jurajuría fue designado coordinador del trabajo, quien junto al director de Operaciones de la fuerza, Gustavo Schierloh supervisaron los procedimientos que realizaron cerca de 100 uniformados.

Además, se llevó el aporte de perros adiestrados para la búsqueda de personas, la brigada Montada y un par de drones para la búsqueda en zonas de montes o de difícil ingreso para las personas.

Un padre muy afectado

En la tarde del martes, UNO pudo dialogar telefónicamente con Gabino Grandoli, el padre del pibe desaparecido hace 12 días atrás. La comunicación fue compleja, porque no cuenta con su celular, ya que le fue secuestrado por orden de la Justicia.

Un amigo colaboró y de esa manera, se pudieron obtener las expresiones del hombre que se ve muy afectado por la situación. «La verdad es que no sé qué pensar. Mi hijo no aparece y ya van varios días de búsqueda, lo único que quiero es que aparezca como sea», dijo.

Con respecto a las sospechas que hay sobre sus sobrinos que están detenidos, indicó: «A mi hijo lo llevaron engañado. Uno de ellos lo llevó en moto hasta la casa para hacer escobas y luego ir a cazar. Ellos dijeron que luego iba a regresar a mi casa, pero nunca llegó».

«Me preocupé porque no venía y era necesario llevarlo para anotarlo a la escuela del pueblo. Lo que no entiendo es qué le pasó, ya que a él lo quería todo el mundo, no tenía problemas con nadie», añadió Grandoli. (UNO)