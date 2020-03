Los billetes dejaron de circular sin que aparezca su reemplazo de metal, generando problemas al tener que dar un vuelto en efectivo a los clientes.

Finalmente ayer el billete de 5 pesos salió de circulación y la ausencia de monedas de este valor trajo complicaciones en kioscos, comercios y supermercados, y hasta en el túnel subfluvial.

Para evitar esta situación, la medida se había prorrogado un mes, pero no hubo caso y los vendedores tuvieron que recurrir a distintas opciones para conformar a los clientes a los que no podían entregarle 5 pesos de vuelto: algunos optaron por redondear a favor del cliente, según aseguraron; otros acudieron al viejo recurso de dar caramelos, y en algún supermercado ofrecieron suplantar el valor por un sobrecito de jugo en polvo.

El tema no es nuevo, ya que poder entregar el vuelto justo a quienes que realizan una compra se volvió una odisea ya hace años, en un contexto en el que es habitual que escaseen monedas de otras denominaciones.

En este marco, la semana previa una cajera de un hipermercado de Paraná sorprendía con tono de ruego a los clientes consultándoles si tenían monedas, aun cuando abonaran su compra con tarjeta de débito o crédito. Algunos, con un dejo de misericordia, revolvían sus carteras, billetes o monederos intentando contribuir con el pedido.

Ayer en un kiosco céntrico, la persona que estaba a cargo de la atención contó a UNO que tenía solamente una moneda en la caja registradora, y confió que en todo el mes solo tuvo contacto con ocho monedas de 5 pesos. Aunque señaló esperanzado: “Recién salieron de circulación los billetes de 5 pesos. Veremos qué pasa en los próximos días, si aparecen las monedas”.

En una de las sucursales de una cadena de supermercado en la capital entrerriana, la cajera señaló con simpatía que ante la falta de monedas de 5 pesos como vuelto se le ofrecía a los clientes darles un sobrecito de jugo en polvo, cuyo precio en la góndola excede ese valor, aunque aclaró: “Eso si el cliente acepta, sino se redondea a favor del comprador”.

No obstante, comentó que los empleados que ocupan la caja tienen habilitado un faltante de hasta 40 pesos por día, y el redondeo los expone a sufrir descuentos en su salario si exceden este monto. Ante esta situación, según contó la chica, el sindicato Empleados de Comercio ya advirtió la situación y hará las tratativas para que el “faltante de caja” puede extenderse hasta los 100 pesos.

“Monedas no hay en general, y el sábado la gente ya no quería aceptar billetes de 5 pesos como vuelto, aunque los pueden cambiar en el banco hasta el 31 de enero”, refirió la cajera, comentando que también se generó la situación inversa: “Fueron muchísimas las personas que vinieron a pagar sus compras con billetes de 5 pesos. Había gente que tenía 100 o 200 pesos en billetes de 5”.

Por su parte, Mario Sarli, comerciante del barrio Paracao e integrante del Centro de Almaceneros de Paraná, expuso: “A las monedas de 5 pesos directamente ni las conocemos, al igual que las de 10. Las de 1 y 2 pesos suelen circular, aunque no sobran”. Acto seguido, comentó que muchos comerciantes suelen redondear a favor de los consumidores: “Generalmente redondeamos para abajo: si la compra es por 43 pesos, le cobramos 40, aunque esto signifique una pérdida”, admitió.

En este marco, aclaró que hay quienes prefieren el pago automático, con tarjeta de crédito o débito, pero en realidad los comerciantes pierden mucho más de esta forma, debido a las comisiones que les cobran: “En débito las comisiones y los impuestos suman el 9%, y en crédito más o menos el 17%. Por eso no es tanto un problema redondear para abajo si el pago es en efectivo”, analizó.

Por otra parte contó que en su caso prefiere no recurrir al vuelto en caramelos y confió: “La gente se irrita por eso, se enojan y te dicen que después te traen los caramelos para pagarte”.

Por otra parte, observó: “En el interior siempre pasa cuando se saca un billete de circulación que faltan las monedas, porque en buenos aires sí se ven las monedas de 5 y de 10”.

Sobre este punto, Juan Carlos Navarro, secretario general de la filial Paraná de la Asociación Bancaria, explicó a UNO: “En Buenos Aires puede ser que se vean más, porque la entrega es más directa. Acá tienen que venir por avión y eso tiene un costo y entonces los bancos las van trayendo moderadamente. Además, se puede traer solo una cantidad determinada, por el tema de los seguros y demás. Y después de las cabeceras de provincia al interior, el proceso es más lento todavía”.

Asimismo, señaló: “Cuando hay cambio de billetes por monedas se producen por un tiempo estos inconvenientes y después se empiezan a normalizar. Tenemos entendido que están proveyendo a los bancos de las monedas, pero las versiones extraoficiales eran que hasta que no se diera de bajan el billete no las estaban haciendo circular. Los mismos cajeros no las tienen tampoco y hay que ver cuántas les va a proveer el banco central a los demás bancos para que las empiecen a entregar”.

Por último, evaluó: “Es un tema recurrente que haya escasez de las monedas, no sé si algunos sectores las absorben y no las hacen circular, pero no es el caso de los bancos, que sí las hacen circular porque incluso ocupan lugar”.

El Túnel subió, pero ante las quejas volvió a bajar

Una confusa situación se registró ayer cuando desde la Administración del Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis resolvieron a última hora del sábado modificar la tarifa para los automóviles con la finalidad de evitar inconvenientes por la falta de monedas de 5 pesos.

En este marco, el peaje para viajar de Entre Ríos a Santa Fe y viceversa a través del viaducto pasó de costar 65 pesos a 70, por lo que muchos conductores se quejaron, preguntando por qué en lugar de subir la tarifa no bajaron el precio, consiguiendo también de esa forma un redondeo.

Ante los reclamos, pasado el mediodía desde el Túnel informaron a los usuarios que “ante el faltante de monedas de 5 pesos, en caso de impedimento para otorgar cambio a los usuarios de las categorías cuyo valor nominal requiera ese tipo operación, se les aplicará este domingo un redondeo hacia el valor inmediato inferior”.

Asimismo, explicaron que “en función de la salida de circulación del billete de 5 pesos y del evidente faltante de monedas, el área técnica del enlace realizó un ajuste provisorio del software que regula el sistema, para que a partir de la 0 hora de este domingo posibilitara la aplicación del redondeo en el precio de las tarifas y permita el normal desempeño de las barreas de peaje”, pero que “dicho mecanismo fijó la tarifa del cruce en el valor de redondeo inmediato superior”.

“En tal sentido, el directorio de la entidad tomó la decisión de desactivar dicho sistema hasta el lunes, cuando el Consejo Superior del organismo evalúe la medida a adoptar”, dijeron, y recordaron que desde junio no realizan ningún tipo de actualización de tarifas, atento al contexto social y económico que vive el país.

