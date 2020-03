CARGOS CONCURSO 3 DE MARZO DE 2020

SEDE DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS URUGUAY

08:15 horas

Escuela Cargo Hasta Artículo Turno Grado/Sala

Nº Nombre Cat Zona

117 20 de Junio 2ª Favorable Vicedirector 23/03/20 16 u Mañana

3 “Justo J. de Urquiza” 1ª Favorable Maestro de Artes Visuales 28/02/21 16 u Mañana

113 “Mtro. J. C. Soto” 2ª Favorable Maestro de Nivel Inicial 16/03/20 12 a Mañana Sala 4 años

Int. N° 10 Ovidio Decroly Favorable Vicedirector 26/03/20 14 Rotativo

Int. N.º 18 Juan A. Marcó Favorable Vicedirector 31/12/20 16 u Rotativo

Int. N° 10 Ovidio Decroly Favorable Maestro de Educación Musical Integral 02/03/21 16 q Rotativo

Int. N° 10 Ovidio Decroly Favorable Fonoaudiólogo 14/05/2020 13 Rotativo

Int. N° 18 Alberto Marcó Favorable Fonoaudiólogo Abierto JOE Resolución N° 2096/18 CGE Rotativo

Int. N° 10 Ovidio Decroly Favorable Piscopedagogo 15/04/2020 13 Rotativo

Dirección Departamental de Escuelas Favorable Maestro de Grado Domiciliario Hospitalario 28/05/20 16 u Mañana

36 y 3 Esteban Echeverría c/J. J. de Urquiza 1ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto 16 U Rotativo

88 Buenos Aires 1ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto JOE Resol 2721/19 Rotativo

93 Santiago del Estero 2ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto Ascenso Resol. 1875/17 Rotativo

94, 13, 12 y 69 Jujuy 3ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto Pase Resol. 1428/17 Rotativo

113 Mtro. Julio C. Soto 2ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto Art. 16 U Rotativo

117 20 de Junio 2ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto JOE Resol 6994/19 Rotativo

48 – 31 y 114 Recuerdos de Pcia 3ª Favorable Maestro de Educación Musical Abierto 16U Rotativo

4, 5, 18 B. T. Martínez 1ª Favorable Maestro de Educación Musical 01/03/2021 16 q Rotativo

22 y 25 Gobernador Urquiza y Gral. José de San Martín Villa San Marcial Favorable Maestro de Educación Tecnológica Abierto 16 u Mañana

UENI N.º 12 “Evita” 1ª Favorable Maestra de Nivel Inicial 14/04/2020 13 Mañana 1 año

UENI N.º 12 “Evita” 1ª Favorable Maestra Auxiliar Nivel Inicial 20/03/2020 16 q Rotativo

25 “Gral. José de San Martín” 4ª ARU Maestro de Grado 17/03/2020 16 u Mañana 1º y 2º

Se recuerda a los aspirantes que deben concurrir con el número de orden del listado del cargo a concursar. Se concursarán los cargos según Resolución 1000/13 y Ampliatoria de Agosto 2017. En el caso de no existir aspirantes con los requisitos exigidos en cada caso se cubrirá por Art. 40º de la Constitución de Entre Ríos.

En el caso de no haber aspirantes de la modalidad para cubrir el cargo de Maestro de Música de la Escuela Integral, se utilizará el listado de Orden de Mérito de Educación Musical.