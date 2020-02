Orcellet es el entrenador del equipo entrerriano que enfrentará al «Millonario» y contó detalles del particular momento en que se enteraron de la noticia. «Pasó un poco desapercibida», aseguró.

Hernán Orcellet, DT de Defensores de Pronunciamiento, habló sobre el sorteo de la Copa Argentina, que ubicó en uno de los cruces al elenco de Pronunciamiento, departamento Uruguay, con el multicampeón River Plate de Marcelo Gallardo.

«Nos tocó el rival más complejo, quizás al que todos evitarían enfrentar porque está un escalón por arriba del resto en el fútbol argentino», dijo el entrenador del Depro en diálogo con Telediario de Sábado.

Dijo que «la idea es trabajar más que nada sobre la cabeza del jugador» y, fundamentalmente, «no perder el foco de lo que estamos haciendo que, en definitiva, es lo que nos llevó a esa instancia».

¿CÓMO SE ENTERARON?

«Estábamos entrenando el jueves y un allegado al club me lo informó. Añadí la información a una charla que tenía con los jugadores en ese momento, al terminar el entrenamiento, y no dio para muchas muestras de alegría porque la charla no era de las buenas en ese momento», contó Orcellet.

«Justo estábamos hablando de cuestiones futbolísticas de las cuales yo estaba disconforme así que la noticia, en ese momento, pasó un poco desapercibida», agregó.

Ahora