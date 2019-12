La situación ocurrió durante la mañana de navidad, pese a que desde la policía se había asegurado que no se registraron incidentes.

Con el paso de los días se viralizó un video donde se puede apreciar una salvaje agresión en manada contra un adolescente. La violenta situación tuvo lugar en la peatonal de la “histórica” durante la mañana de navidad.

En el material fílmico que fue captado por varias personas que tenían un celular a mano, se puede apreciar a un chico con una mochila, que trata de esquivar una gran cantidad de piñas y patadas voladoras, mientras pedía desesperadamente que lo ayude alguien o al menos lo dejen de castigar. Esta situación causó el asombro de varios ciudadanos, que días posteriores a los festejos de navidad habían leído en varios medios de comunicación una gacetilla enviada por las fuerzas de seguridad, donde daban cuenta de que no se habían registrado incidentes mayores durante la noche buena y que el operativo desplegado había sido un éxito.

Según parece, la policía no ahorró recursos para “militarizar” las plazas céntricas de la ciudad y así evitar que se junten grupos de jóvenes con ganas de divertirse; dejando liberadas varias zonas de la ciudad. Este mal accionar de la policía llevó a que se generen varios incidentes que no fueron denunciados, pero que ocurrieron y quedaron documentados en varios videos. El video que circula por redes sociales transcurre en la esquina de Eva Perón Y Rocamora, donde un adolescente corría desesperadamente esquivando los golpes ante la risa generalizada de muchos de los que estaban en el lugar. Resulta extraña la falta de investigación por parte de la policía, que hasta el momento no realizó allanamientos ni averiguaciones concretas sobre los agresores. Los violentos quedaron registrados por los celulares que filmaron el momento y ya fueron identificados con nombre y apellido en las redes, pero la policía insiste en que durante navidad no ocurrieron situaciones violentas.

Lo más llamativo es que con el paso de los días se conocieron más posteos de lo ocurrido, donde los supuestos agresores, lejos de arrepentirse de la cobarde paliza, justificaban su accionar y daban argumentos de lo actuado en la calle. De esta manera, el próximo martes 31 de diciembre posiblemente ocurran situaciones similares, debido a que una vez más quedó demostrado que no se castiga al violento y se abandona a la víctima; por parte de las autoridades primero y de quienes transitan las calles después.

El caso se intentó esconder por parte de las autoridades de seguridad, pero se conocieron imágenes y nombres de los agresores, pero la policía brilla por su falta de acción. (La calle)