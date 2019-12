Este viernes finalizó el juicio por el crimen de Lucas Bentancourt, el caso que conmovió y movilizó a Gualeguaychú a mediados de este año, y los jueces leyeron su veredicto: Genaro Gutiérrez fue condenado a 18 años de prisión luego de haber sido encontrado culpable del asesinato del joven en junio pasado.

El veredicto no dejó conforme a la familia del joven asesinado, que había pedido una pena de 25 años, la máxima por este crimen.

En realidad, el tribunal condenó a Gutiérrez por el cargo de homicidio simple a 14 años, y a esta pena se le suma un año por el cargo de tentativa de robo y se le revocó la condena condicional dictada en octubre de 2018 de tres años de prisión, la misma que no cumplió y por la cual quedó en libertad condicional, tiempo en el que mató a Lucas Bentancourt.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 10 de febrero.

Increparon a la jueza

Tras la sentencia, y a la salida de los tribunales, la jueza Vivian fue increpada por quienes aguardaban en la vía pública y le hicieron saber su disconformidad con el fallo por diferentes motivos.

«¿Qué hay que hacer para que te den cadena perpetua?»; «¿Usted es mamá señora?», fueron algunas de las preguntas que se escucharon en medio de los reclamos.

“Si yo mato a Vivian y le pongo un puntazo en el pulmón y se ahoga con su sangre como le pasó a mi hermano, ¿qué me va a pasar a mí? Voy a ir preso y con la máxima condena, pero claro, porque ella es la presidenta del Tribunal”, expresó con enojó Francisco, hermano de Lucas Bentancourt, disconforme con la condena del Tribunal presidido por la jueza Alicia.

“A Vivian casi la matan cuando le entraron a robar y a la semana estaban presos todos. A mi hermano, gracias a dios la fiscalía trabajó mucho y a los seis meses estábamos en el juicio. Pero los jueces le dieron 14 años nomás por matar a una persona. Evidentemente la Justicia no es para todos iguales”, agregó cargado de bronca.

“¿14 años le van a dar por un homicidio? ¡Es nada! Y como va a ir a la Granja Penal hasta lo va a pasar bien, y si quiere se va a seguir drogando. Esto no puede ser así”, afirmaron igualmente acongojados los padres de Lucas.

La mayor de las broncas nacieron cuando en la lectura del veredicto se supo que a Gutiérrez le se sumaba a la pena por homicidio simple la condena que se le había otorgado antes del homicidio, que era de tres años de los cuales el juez Guillermo Biré le otorgó la libertad condicional, tiempo en el cual cometió el asesinato.

“Lo agarra la policía robando y lo vuelven a largar a la calle, es una locura. Ya sabemos cómo es Gualeguaychú. 32 días después del juicio abreviado de mierda que le dio Guillermo Biré lo largan. Tres años eran y lo dejaron libre, no controlaron nada, faltaba un montón de meses para que se cumpla esa condena y lo dejaron libre, y en ese tiempo mató a mi hermano. No le dieron seguimiento porque no los controlan”, se quejó Francisco Bentancourt.

“Algún día tiene que haber justicia, porque si no nos van a seguir matando a todos. Después le reducen la condena y salen antes, peor de cómo entraron”, concluyeron los padres de Lucas.

