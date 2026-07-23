«Identidad en territorio»: los Museos Provinciales inician su recorrido itinerante en Pronunciamiento⁣⁣

⁣⁣Con el objetivo de acercar la historia, el patrimonio y la identidad entrerriana a cada rincón de la provincia, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos —en conjunto con la Cámara de Diputados provincial— pone en marcha la iniciativa «Identidad en territorio. Museos provinciales en itinerancia».

La localidad de Pronunciamiento será la primera parada de este recorrido cultural, que se llevará a cabo este viernes 24 de julio, de 10 a 16 h, en el Centro de Jubilados local con entrada libre y gratuita.⁣⁣

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La propuesta invita a grandes y chicos a descubrir el patrimonio provincial de una manera participativa, lúdica e interactiva. La muestra itinerante reúne colecciones, objetos patrimoniales y juegos didácticos pertenecientes a tres instituciones emblemáticas de la provincia:⁣⁣

Museo Casa de Gobierno⁣⁣

Museo Histórico Provincial «Martiniano Leguizamón»⁣⁣

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas «Prof. Antonio Serrano»⁣⁣

Esta actividad marca el comienzo de un itinerario que continuará su viaje por distintas localidades de la provincia de Entre Ríos.⁣⁣

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Las instituciones educativas y comunitarias de la zona interesadas en participar y coordinar visitas grupales pueden solicitar su turno comunicándose previamente al teléfono 3442 471070 (Daniela).⁣

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