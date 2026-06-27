Narcomenudeo en Colón: Hubo allanamientos con secuestro de estupefacientes y celulares

Anoche en el marco de una investigación por presunta Infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de “Narcomenudeo”, se llevaron a cabo tres Allanamientos y Requisas Domiciliarias que fueron ejecutados por personal de la División Drogas Peligrosas Colón, con la destacada colaboración de efectivos de las Jefaturas Departamentales Uruguay, Concordia y Federación, lo que permitió concretar los procedimientos en forma simultánea y con un importante despliegue operativo.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías local a cargo del Dr. PENAYO AMAYA JESUS y coordinadas bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal en la persona del Dr. BLANC SEBASTIAN.

Según se confirmó a Génesis24, como resultado de los procedimientos, realizados en dos viviendas ubicadas sobre Calles Chacabuco y Cabo Pereyra y el restante en un domicilio de Calles Salsipuedes y Gouchon, se logró el secuestro de Marihuana en flores y picadura, cigarrillos artesanales de la misma sustancia, envoltorios con cocaína, doce Teléfonos Celulares y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, durante los Allanamientos fueron correctamente identificadas las personas presentes en los inmuebles, quedando todas supeditadas a la investigación que continúa su curso bajo la órbita judicial competente.

DETENIDO TRAS INTENTAR ROBAR CABLES DEL ALUMBRADO PÚBLICO

En horas de la madrugada, personal policial de Jefatura Departamental Colón aprehendió a un joven de 23 años de edad, luego de ser sorprendido presuntamente intentando sustraer cables de un poste del alumbrado público en la intersección de Calle Bolívar y Bv. Sanguinetti.

Según se confirmó a Génesis24, la intervención se originó a raíz de un llamado anónimo que alertó sobre la maniobra. Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo rápidamente interceptado a pocos metros.

Durante el procedimiento se constató que los cables del tendido se encontraban dañados y colgando, procediéndose además al secuestro de dos cuchillos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Informada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la Aprehensión del involucrado por el Delito de Robo por escalamiento en grado de tentativa, quedando alojado en dependencia policial a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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