El presidente Javier Milei aceptó la dimisión del funcionario, que había asumido en octubre de 2025. El Gobierno ahora deberá resolver quién ocupará un lugar clave en el Gabinete nacional.

Manuel Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete del gobierno de Javier Milei y explicó su decisión a través de una extensa carta publicada en su cuenta de X, en la que volvió a negar las acusaciones en su contra y denunció una “carnicería mediática”.

La salida del funcionario se conoció este sábado 27 de junio de 2026. A las 18.38, Adorni difundió el mensaje con el que formalizó públicamente su dimisión y agradeció al Presidente por la confianza depositada. “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin”, escribió.

En el texto, el ahora ex jefe de Gabinete sostuvo que no podía seguir exponiendo a su entorno más cercano. “Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño, pero no puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, afirmó.

Adorni había asumido primero como vocero presidencial tras la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023. Luego, a fines de octubre de 2025, pasó a ocupar la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Su situación política se había complicado en los últimos meses, especialmente desde marzo, luego de un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, cuando comenzaron a acumularse denuncias y sospechas sobre un supuesto enriquecimiento ilícito.

En su carta de despedida, Adorni rechazó de plano todas esas acusaciones y enumeró las versiones que circularon sobre su patrimonio y su vida personal. Entre otras cosas, negó las “mentiras” sobre supuestas mansiones, autos lujosos, granjas cripto, nepotismo, gastos pagados con fondos públicos y hasta la existencia de un pen drive lleno de dólares.

Además, remarcó que el desgaste no fue solo personal. “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo”, le escribió a Milei, y advirtió que las operaciones mediáticas también alcanzaron a su esposa, su hijo, familiares, amigos y vecinos.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, aseguró Adorni, quien insistió en que su permanencia en el cargo nunca respondió a ningún tipo de presión o extorsión sobre el Presidente o sobre Karina Milei.

Con la renuncia ya formalizada, el Gobierno nacional deberá definir ahora quién ocupará un lugar clave dentro de la coordinación política y administrativa de la Casa Rosada.

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