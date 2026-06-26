Zona autovía Artigas: Principio de incendio en galpón de pollos perteneciente a Granja Tres Arroyos

De acuerdo a los primeros datos obtenidos por Génesis24, este viernes cerca de las 15 horas, se produjo un incendio un galpón de pollos, ubicado en granja a la vera de la autovía artigas, a la altura del km 116.

Según se confirmó a Génesis24, salió hacia allí el móvil 28, de apoyo móvil 25 y móvil 22 que se encontraba en la zona, del cuartel de Bomberos de Concepción del Uruguay, constatándose a su arribo que se trataba de un principio incendio en cortinas del mismo.

Vale destacar que rápidamente este fue controlado por personal de la granja. No obstante, personal de bomberos procedió a enfriar de la zona para total seguridad.

En dicho galpón había pollitos bebés, confirmándose también que dicha granja pertenecía a Granja Tres Arroyos.

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