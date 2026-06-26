La Expo Rural 2026 de Concepción del Uruguay fue declarada de Interés Municipal

El Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó la declaración de Interés Municipal para la Exposición Rural 2026, que se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, ubicado en el kilómetro 132 de la Autovía José Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14).

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.º 4747/26, sancionada por unanimidad por el cuerpo legislativo local, reconociendo la importancia estratégica del evento para el desarrollo económico, productivo, social y cultural de la ciudad y de toda la región.

La Exposición Rural de Concepción del Uruguay se ha consolidado como uno de los encuentros agroindustriales más importantes del Litoral argentino, convocando a productores agropecuarios, empresas, emprendedores, instituciones educativas, organismos públicos y público en general en un espacio de intercambio, capacitación y generación de negocios.

En los fundamentos de la resolución, el Concejo Deliberante destacó que la muestra contribuye al fortalecimiento del sector agropecuario, promueve la identidad productiva entrerriana y fortalece el vínculo entre el campo y la ciudad, generando un impacto positivo en la comunidad.

La edición 2026 incorporará nuevamente propuestas que la distinguen dentro del calendario agropecuario nacional, entre ellas la Zona Dinámica, donde las maquinarias agrícolas podrán verse en funcionamiento real; el Drive Experience, un espacio pensado para que los visitantes prueben vehículos y tecnologías a campo; y la ya consolidada Zona Off Road, destinada a experiencias de conducción 4×4.

Además, la exposición contará con muestras ganaderas, actividades vinculadas a la agricultura y la avicultura, espacios comerciales e industriales, gastronomía, espectáculos y propuestas para toda la familia.

La declaración fue gestionada mediante el expediente presentado por el presidente de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, Agustín Fernández Bugna, y el secretario de la institución, Gastón Marcó, quienes impulsaron la iniciativa ante el Honorable Concejo Deliberante. Junto al director general de la Exposición Rural, Rubén Magariños, destacaron que este reconocimiento representa un importante respaldo institucional para continuar fortaleciendo un evento que promueve la producción, la inversión, la innovación y el desarrollo económico de Concepción del Uruguay y de toda la región.

La Exposición Rural, Industrial y Comercial de Concepción del Uruguay 2026 se desarrollará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, sobre la Autovía José Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14), kilómetro 132, y espera reunir a miles de visitantes y más de un centenar de empresas vinculadas al sector productivo.

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