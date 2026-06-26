Murió el hombre que sufrió quemaduras durante el incendio de su vivienda

El hombre de 59 años, permanecía internado en terapia intensiva desde el incendio ocurrido el domingo en su casa.

En horas de la noche del jueves se confirmó el fallecimiento de Néstor Leopoldo Rivas, de 59 años, que había resultado gravemente herido durante el incendio de su vivienda, ocurrido el pasado domingo 21 de junio en una casa ubicada en General Paz 228, de Gualeguaychú.

El hombre permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Centenario desde el momento del siniestro. Tras el deceso, la Fiscalía Auxiliar dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se realizarán las actuaciones de rigor.

El incendio se había desatado el domingo en la vivienda donde Rivas vivía solo. Vecinos alertaron sobre las llamas y, minutos después, acudieron al lugar dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, personal policial, una ambulancia y trabajadores de la Cooperativa Eléctrica, que realizaron el corte preventivo del suministro.

Durante el operativo, los rescatistas localizaron a Rivas con vida en el interior del inmueble. Presentaba quemaduras de tercer grado en las piernas, por lo que recibió los primeros auxilios y oxígeno en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Centenario.

Desde el ingreso al centro asistencial, el hombre permaneció internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incendio.

Finalmente, este jueves por la noche se confirmó su deceso. Las circunstancias del incendio continúan bajo investigación. Elonce