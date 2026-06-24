El entrerriano Marcos Kremer fue citado a “Los Pumas” para el Nations Championship

El entrerriano Marcos Kremer es uno de los jugadores convocados para el inicio del flamante Nations Championship con el seleccionado argentino de rugby, Los Pumas. En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07).

Tal como sucedió en 2025, Los Pumas brindarán un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio Mario Alberto Kempes. El mismo se realizará el sábado 27 de julio, desde las 14, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán presenciarlo desde la Platea Gasparini.

El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las 12 principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Los equipos del Seis Naciones -Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia- representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR -Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica-, junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.

Los Pumas jugarán en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el Bicentenario de San Juan y en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los encuentros comenzarán a las 16.

“Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años”, expresó el entrenador Felipe Contepomi.

“Se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación. El objetivo es retomar en donde dejamos el año pasado y seguir afianzándonos como equipo, buscando la mejora continua en cada entrenamiento y partido”, agregó.

A su vez, comentó sobre la incorporación de jugadores en carácter de desarrollo: “Tal como hicimos en los últimos dos años, en el plantel contaremos con jugadores desarrollo, lo cual nos resulta sumamente importante para conocerlos aún más y para prepararlos en vistas al futuro”.

Plantel

Seis jugadores participaron este año en el Súper Rugby Américas: Luciano Asevedo (Tarucas), Juan Penoucos (Pampas), Agustín Fraga (Pampas), Nicolás Roger (Dogos XV), Faustino Sánchez Valarolo (Dogos XV) y Mateo Soler (Dogos XV).

Los jugadores involucrados en la final del Top 14 de Francia, no son tenidos en cuenta para el primer partido.

Staff

Se sumarán al staff de Los Pumas James Kerr y Esteban Meneses. Kerr, autor del libro El Legado, es un periodista y escritor británico, especializado en liderazgo y cultura, y cumplirá el rol de Asesor de Mentalidad y Cultura. El Mono Meneses, quien ya había acompañado al equipo durante el Rugby Championship y la Ventana de Noviembre de 2025, se sumará como entrenador, acompañando a Felipe Contepomi, Juan Martín Fernández Lobbe, Andrés Bordoy y Kendrick Lynn.

El plantel de Los Pumas:

Forwards: Matías Alemanno, Luciano Asevedo, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquin Moro, Joaquín Oviedo, Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Agustín Fraga, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler.

Calendario completo de Los Pumas

4 de julio – Los Pumas – Escocia – 16 – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio – Los Pumas – Gales – 16 – San Juan (Nations Championship)

18 de julio – Los Pumas – Inglaterra – 16 – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto – Los Pumas – Sudáfrica – 16 – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto – Los Pumas – Australia – 16 – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre – Los Pumas – Australia – 18 – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre – Los Pumas – Irlanda – 17.10 – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas – Italia – 8.40 – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas – Francia – 17.10 – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)*Los partidos están en hora argentina.