La economía entrerriana crece pero sin generar empleos

Para el Consejo Empresario de Entre Ríos “la economía entrerriana continúa mostrando una evolución positiva sustentada principalmente en el desempeño de sus principales cadenas agroindustriales“. Sin embargo, plantea que “la debilidad del mercado laboral formal y la contracción observada en algunos sectores industriales sugieren la necesidad de mantener una mirada prudente sobre la evolución de la actividad económica en los próximos meses”. Y definen que “la consolidación del crecimiento dependerá, en gran medida, de la recuperación de los sectores más rezagados, la estabilidad de los costos de producción y la capacidad de sostener la inversión y el empleo en un contexto económico que aún presenta importantes desafíos“.

Tales sentencias surgen del informe de la entidad sobre la evolución de la actividad económica provincial correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. El análisis se basa en el Indicador Sintético de Actividad Económica de Entre Ríos elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos e incluye además el comportamiento de distintas variables representativas de los principales sectores productivos y económicos de la provincia.

Informan que ntre Ríos registró en diciembre de 2025 un crecimiento interanual del 1,2%, manteniendo la tendencia positiva iniciada a fines de 2024 y en línea con la evolución de la actividad económica nacional. No obstante, las variaciones positivas observadas a lo largo del año fueron perdiendo intensidad, lo que evidencia una desaceleración del ritmo de crecimiento hacia el cierre del período analizado.

En cuanto al complejo agroindustrial, con datos a marzo de 2026 se destacó el crecimiento de la molienda de trigo y soja, con incrementos del 6,7% i.a. y del 2,1% i.a., respectivamente. En contrapartida, la molienda de arroz —actividad en la que Entre Ríos concentra más del 70% respecto del total nacional— registró una caída interanual del 15%.

Asimismo, la industria aceitera fue uno de los sectores más afectados, con una disminución del 46% i.a., situación explicada por una combinación de factores, entre ellos una menor disponibilidad de materia prima, mayores costos de producción y modificaciones en los incentivos vinculados a la exportación.

Por su parte, Entre Ríos reafirmó su liderazgo nacional en la faena avícola, concentrando el 52% respecto del total nacional y registrando un crecimiento i.a. del 9%. La faena porcina también mostró un importante dinamismo, con un incremento del 23% i.a.

En contraste, la faena bovina registró una caída del 8% i.a., en línea con la tendencia observada a nivel nacional y asociada a la reducción del stock ganadero como consecuencia de diversos eventos climáticos adversos.

Los indicadores vinculados al consumo y la actividad productiva reflejaron, en términos generales, un comportamiento favorable. Mientras que el consumo total de energía eléctrica aumentó un 1% i.a., el consumo de gas registró una suba del 10%.

Asimismo, el consumo total de combustibles creció un 7% interanual, impulsado principalmente por el incremento en la demanda de gasoil.

Por otro lado, el patentamiento de vehículos mostró una mejora del 2% respecto del mismo mes del año anterior, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y recuperación de las condiciones de financiamiento para la adquisición de bienes durables.

No obstante, el mercado laboral formal continúa mostrando señales de debilidad. El empleo asalariado privado registrado presentó una caída interanual del 1% en marzo de 2026, reflejando un escenario de estancamiento y limitadas posibilidades de generación de nuevos puestos de trabajo.