Cesó el alerta para Entre Ríos e ingresa un nuevo frente de origen polar

Tras las lluvias e inestabilidad de las últimas horas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables y un marcado descenso de las temperaturas mínimas durante los próximos días.
El Servicio Meteorológico Nacional dispuso el cese del alerta amarilla para la provincia de Entre Ríos y tras las lluvias del jueves y el ingreso de un centro de altas presiones (anticiclón) vuelve el sol al centro del país, con un viento que rotará al sudoeste, con aire seco y más frío.
Para el sábado y el domingo, un nuevo frente de origen polar llega desde la Patagonia hacia el centro de Argentina. Las temperaturas caen de forma generalizada, regresan las heladas al norte patagónico, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral, y la cordillera vuelve a sumar nieve.
En el extremo sur, Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz quedarán bajo condiciones extremas por vientos que pueden superar los 100 km/h. Todo coincide con el arranque del invierno: el solsticio llega el domingo 21 a las 05:24.
Para el agro, la tanda de lluvias previas al fin de semana dejará una recarga de humedad bienvenida en zonas que todavía la necesitaban, aunque en algunas zonas del Litoral los focos más intensos pueden dejar anegamientos, demoras en las labores y caminos rurales en mal estado.
Con la llegada del frío, el problema pasa a ser la helada. Conviene mirar el cielo y, sobre todo, el termómetro: este fin de semana el invierno entra sin pedir permiso.
El pronóstico para la ciudad de Paraná
La ciudad de Paraná tendrá un fin de semana con condiciones meteorológicas favorables y temperaturas agradables durante las tardes. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad quedará limitada a la mañana de este viernes, cuando existe entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de precipitaciones.
Para el resto de la jornada se espera una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 11. Hacia la tarde y la noche mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.
Fin de semana estable
El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 16 grados. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
El domingo continuará el buen tiempo. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 17, la más elevada del período pronosticado por el organismo nacional.
Las condiciones estables se mantendrán durante el inicio de la próxima semana. El lunes la temperatura variará entre los 6 y los 15 grados, con una baja probabilidad de lluvias, de entre 0 y 10 por ciento durante la mañana.
Se afianza el frío
Desde el martes comenzará a sentirse con mayor intensidad el aire frío. Para esa jornada se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 14.
El miércoles el termómetro descenderá aún más, con una mínima de 4 grados y una máxima de 13, mientras que el jueves se registraría la jornada más fría de la semana, con apenas 3 grados de mínima y una máxima de 11. Elonce