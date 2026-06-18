Gvozdenovich: «En INTA quedamos sin respuesta en áreas sensibles como citrus, leche y maqunaria»

El 15% del personal de INTA Entre Ríos se va del organismo, empujado por un plan de ajuste formalizado a través de retiros voluntarios.

Son 43 personas ligadas a la investigación, la extensión y la validación de estrategias de manejo agropecuario.

Jorge Gvozdenovich habló con Campo en Acción respecto del impacto de la medida.

El director regional del organismo precisó que ahora enfrentan “el enorme desafío” de mantener el liderazgo y la capacidad de respuesta bajo condiciones desfavorables. Contó que ya perdieron tres agencias de extensión y que hay otras ocho afectadas. Puso en valor, al citar un ejemplo, la labor desplejada en el norte de la provincia en favor del desarrollo de pequeños productores a partir de la transferencia de tecnología y se resiste a tomar el camino de la resignación.

Contrariado, aportó que “sin sonrojarme digo que INTA debe ser la parte más eficiente del Estado, en números reales debemos tener 80% del presupuesto destinado a sueldos y 20% a actividades; pero si sumas los ingresos por convenios con el sector privado quedamos 50% y 50%. Ese porcentaje no existe en el mundo y prueba que gran parte del funcionamiento del INTA se paga con el aporte del sector privado”.

Detalló que se van 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyó técnico que por la complejidad de sus tareas serán difícil reemplazarlos. Subrayó que el asunto “nos pega fuerte, porque se va gente de áreas sensibles, estratégicas”.

Especificó que “en extensión citrícola había dos agentes y ahora nadie; quedamos totalmente sin respuesta. En lechería también se fueron los dos profesionales que teníamos; y en maquinaria agrícola lo mismo, pero ahí se fueron los tres profesionales. El efecto es tremendo, viene una empresa a querer probar algo y no tenemos como hacerlo”.