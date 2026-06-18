Allanaron una inmobiliaria por una presunta estafa de más de 700 mil dólares en Concordia

La Justicia ordenó procedimientos en una inmobiliaria y en la vivienda de su titular en el marco de una causa por presunta estafa. El perjuicio económico denunciado rondaría los 700 mil dólares.
Allanaron inmobiliaria por una presunta estafa. La presunta estafa de 700 mil dólares que investiga la Justicia en Concordia derivó este miércoles en dos allanamientos realizados por personal de la División Investigaciones y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental.
Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal José Arias y autorizados por el juez de Garantías Francisco Ledesma. Uno de ellos se concretó en una inmobiliaria ubicada en la intersección de calles Entre Ríos y Paraná, mientras que el restante tuvo lugar en la vivienda del principal investigado, situada sobre calle Asunción al 100.
La causa se inició a partir de una denuncia radicada en los primeros días de junio por una persona que aseguró haber entregado importantes sumas de dinero al titular de la firma para que fueran invertidas con la promesa de obtener una elevada rentabilidad.
La denuncia y la maniobra investigada
De acuerdo con la presentación judicial, el denunciante habría realizado varias entregas parciales de dinero a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando solicitó la devolución de los fondos, estos no habrían sido restituidos.
Según los datos reunidos hasta el momento por los investigadores, el perjuicio económico denunciado alcanzaría aproximadamente los 700 mil dólares.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que todavía restan determinar diversos aspectos de la operatoria denunciada.
Sospechas sobre otras inversiones
De manera extraoficial trascendió que la maniobra podría presentar características similares a una estafa piramidal, ya que el investigado no sólo habría recibido dinero del denunciante principal, sino también de otras personas que confiaron en las inversiones ofrecidas.
Los primeros indicios señalan que gran parte de las operaciones se habrían concretado sin documentación formal que estableciera claramente las responsabilidades entre las partes, y que los aportes de dinero habrían sido respaldados únicamente mediante pagarés, publicó Concordia Policiales.
Además, se conoció que el denunciado tendría antecedentes vinculados a la ludopatía y también afrontaría otra denuncia relacionada con una seña recibida en el marco de una operación de compraventa inmobiliaria.
La investigación continúa con el análisis de la documentación secuestrada durante los allanamientos para determinar el alcance de la presunta maniobra y la eventual existencia de nuevas víctimas.