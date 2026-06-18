El vóley masculino de Rivadavia pisó fuerte en una maratónica jornada de competencia

Entre el sábado y el lunes, el Tricolor desplegó su juego en las categorías Sub 18, Primera y Sub 14 por los torneos de la A.V.R.U. Con balances altamente positivos, la institución uruguayense consolida su liderazgo en la máxima categoría y ratifica el gran presente de su semillero.

El Club Atlético Rivadavia vivió tres jornadas consecutivas de intensa actividad deportiva. Los representativos de la institución sumaron valiosos minutos de juego, roce competitivo y resultados que los mantienen en los puestos de vanguardia de la Liga de la Asociación de Vóley del Río Uruguay (A.V.R.U.).

Sub 18: Exigencia y roce de cara a los desafíos provinciales

La acción comenzó el pasado sábado 13 en las instalaciones de nuestro club, donde se disputó la segunda fecha de la categoría Sub 18 Masculina (Zona A). Fue una jornada de alto vuelo técnico y físico que sirvió como una excelente prueba de fuego y antesala para la Liga Provincial de Menores (LI.PRO.ME.).

El Tricolor midió fuerzas ante dos duros rivales de la región: Club San José y General Campos. Aunque el cierre de la jornada dejó un sabor amargo en cuanto a los marcadores finales, el rendimiento del equipo dejó en claro su potencial. El selectivo local cayó ante San José por 0-3 (21/25, 19/25 y 19/25) y frente a General Campos por 1-3 (21/25, 25/19, 20/25 y 20/25). A pesar de estos traspiés, el colchón de puntos le permite a Rivadavia mantenerse firme en el segundo puesto de la tabla general. La tercera fecha del campeonato está programada para el próximo 10 de julio en la localidad de San Salvador, bajo la organización del Club Pecari.

Primera División: El espejo de las formativas mira a todos desde lo más alto

El domingo 14 fue el turno de la categoría Mayor. La Primera Masculina de Rivadavia saltó a la cancha para disputar una nueva jornada de la Zona A frente a exigentes rivales como Plaza Deportes, Capuchino y Pancho. El plantel superior, considerado el espejo y el gran objetivo deportivo hacia el cual miran todas las categorías formativas del club, demostró carácter para sostener el protagonismo.

En un cuadrangular marcado por la paridad absoluta y un tremendo desgaste, el Tricolor alternó resultados pero hizo valer su regularidad previa. El debut fue con caída ante Plaza Deportes por 0-2 (16/25 y 25/27), luego llegó una sólida recuperación al vencer a Capuchino por 2-0 (25/12 y 25/14), y finalmente cedió en un ajustado cierre ante Pancho por 0-2 (19/25 y 23/25). Sin embargo, el esfuerzo de batallar cada set valió oro: Rivadavia se mantiene como líder de la tabla general sobre un total de diez equipos participantes. La Primera volverá oficialmente a la competencia el próximo 23 de agosto.

Sub 14: Valores, compañerismo y un semillero que no detiene su marcha

El cierre de este exigente raid deportivo tuvo lugar el lunes 15 con la presentación de los chicos de la categoría Sub 14. Más allá de los números y la competencia estricta, este plantel viene captando la atención por su notable evolución humana y técnica. En el seno del cuerpo técnico destacan que la complicidad, la amistad y el compañerismo diario están dando frutos, transformando a un grupo de amigos en un equipo con el corazón puesto en defender la camiseta.

La fecha fue sumamente fructífera en cuanto a rodaje y aprendizaje, cosechando dos victorias y dos derrotas que evidencian el crecimiento de los chicos. Rivadavia cayó ante Independiente por 0-2 (18/25 y 15/25), venció con autoridad a Basso Voley por 2-0 (25/19 y 25/16), logró una tremenda victoria en tie-break frente a Pescadores por 2-1 (23/25, 25/16 y 16/14) y cerró cayendo ante San José por 0-2 (21/25 y 17/25). Tras estos resultados, el Semillero Tricolor se ubica escolta en el segundo puesto de la tabla general, cumpliendo con creces el objetivo de seguir creciendo y posicionando a Rivadavia en los primeros planos regionales.

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