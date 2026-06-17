Reforma previsional: expusieron gremios municipales y representantes de jubilados

En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, a las 15, se reunieron nuevamente las dos comisiones de la Cámara de Senadores que llevan adelante el estudio del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo: Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales y Acuerdos, encabezadas por los titulares de ambas comisiones, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), su par Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), y la presencia del resto de los senadores.

En representación de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) estuvieron presentes el secretario general, Mario Barberán; el secretario adjunto de la Federación, Martín Santana; y el secretario legal y técnico, César Cruz. Por parte del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo expuso el secretario general, Hernán Miño. En tanto, de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos participó el presidente del organismo, Oscar Pirillo, y la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (CJPER) en representación de los jubilados y pensionados, Claudia Vallori.

Exposiciones de gremios municipales

Al tomar la palabra, el secretario general de Festram, Mario Barberán, agradeció “la posibilidad de poder conversar, que nos escuchen los legisladores y compartir esta mesa con los demás compañeros”. Calificó al proyecto como “preocupante” para los trabajadores municipales y también para los intendentes. Asimismo, se refirió a las desigualdades de los empleados municipales en los aportes a la Caja Previsional. “Les pedimos, con mucho respeto, que lo piensen bien, que escuchen a todos, que se fijen en su territorio”, remarcó.

El secretario adjunto, Martín Santana, se refirió al déficit de la Caja previsional de la provincia y lo relacionó con “datos oficiales” del ámbito municipal. “El 4% del déficit es el que genera el municipio”, sostuvo, y agregó: “Se trata de 16.668 empleados y 7.787 jubilados. Esto da 2,14 activos por pasivos. Es decir, estamos bastante por encima de la media que se cuestiona”. En tanto, el secretario legal y técnico, César Cruz, abordó lo que consideró aspectos “inconstitucionales” del proyecto de ley “al delegar al Ejecutivo aspectos que no le corresponden” y cuestionó las facultades que asumiría el presidente de la Caja de Jubilaciones. También sostuvo que la iniciativa debe “respetar los tratados de Derechos Humanos”.

Por su parte, el secretario general de Suoyem de Crespo, Hernán Miño, planteó la necesidad de que “los municipales no tengan el mismo índice de actualización que los demás empleados públicos”. Agregó que “somos más de 70 municipios y nuestros acuerdos salariales son variados en relación con el empleo público provincial”.

Aportes de la Federación de Jubilados y Pensionados

El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo, expresó: “Desde la Federación valoramos la instancia de intercambio, pero reafirmamos la legitimidad y vigencia de determinados componentes del régimen vigente”. En ese sentido, propusieron que “se asegure que esta ley no tenga ningún efecto retroactivo para que no sean afectados los derechos adquiridos de quienes ya son titulares de un beneficio previsional”. También solicitó que “se mantenga el artículo 98 de la Ley Nº 8.732, que otorga el beneficio de justicia gratuita para toda la gestión derivada por motivo de la jubilación o pensión”.

Finalmente, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Claudia Vallori, expresó sus observaciones sobre el proyecto y afirmó que la reforma “perjudica regímenes especiales”, aumenta la edad jubilatoria de las mujeres “sin considerar las tareas de cuidado”. Además, señaló que “las pensiones pasan del 75% al 70%, y muchas de ellas dejan de ser vitalicias”.

Presencias

Estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos), Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y Hernán Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos). Además, participaron diputados provinciales y periodistas.

Continuidad del tratamiento del proyecto

El miércoles 17, a las 9, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, volverán a reunirse los miembros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para continuar con el estudio del Expediente Nº 15.711 junto a representantes gremiales.

Para esta oportunidad, están citados el presidente de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; el presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de la Provincia de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos, Julio César Fochesatto.