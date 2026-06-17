La producción del sorgo entrerriano cayó en picada y acaba la trilla

Ya se cosechó el 90% de la superficie sembrada con sorgo en la provincia.

Del área total implantada, que alcanzó las 55.000 hectáreas, el sorgo granífero representó el 56%, equivalente a aproximadamente 31.000 hectáreas.

El rendimiento promedio provincial se ubica en 3.500 kg/ha, un valor muy similar al registrado en el ciclo 2024/25, cuando alcanzó los 3.575 kg/ha, y prácticamente idéntico al promedio de los últimos cinco años, estimado en 3.510 kg/ha.

Para el ciclo 2025/26 se proyecta una producción de 108.500 toneladas, lo que representaría una disminución interanual del 66% respecto de la campaña anterior, cuando la producción totalizó 319.950 toneladas, es decir, una reducción cercana a 211.450 toneladas.

Datos concretos prueban que cayó 22% la producción de soja

Desde la Bolsa de Cereales también reportan que las recientes precipitaciones y la sucesión de jornadas con elevada humedad relativa han dificultado la finalización de la cosecha del cereal. Al día de la fecha, se estima que aún restan por recolectarse alrededor de 3.100 hectáreas, las cuales, si las condiciones climáticas lo permiten, serán cosechadas en el corto plazo.