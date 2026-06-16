Datos concretos prueban que cayó 22% la producción de soja

La soja se expandió sobre 1.219.500 hectáreas de Entre Ríos, lo que representó una disminución interanual del 5%, equivalente a una reducción de 65.600 hectáreas. En función de tales datros, desde la Bolsa de Cereales proyectan una producción final de aproximadamente 2.682.900 toneladas, lo que implicaría una disminución interanual del 22%, equivalente a 761.825 toneladas menos que en la campaña 2024/25.

Durante el verano se registró un período de déficit hídrico más prolongado que el observado en la campaña 2024/25. Además, persistió un gradiente de precipitaciones con menores acumulados hacia el extremo sudeste de la provincia, situación que impactó de manera diferencial sobre los rendimientos.

Como resultado, el rendimiento promedio provincial se ubicó en torno a 2.200 kg/ha, con una caída interanual del 18% (481 kg/ha menos) en comparación con el ciclo 2024/25. No obstante, al contrastarlo con el promedio de los últimos cinco años (1.972 kg/ha), el rendimiento de la campaña 2025/26 resulta 12% superior, con un incremento de 228 kg/ha.

Al comparar los rendimientos estimados para el ciclo 2025/26 con el promedio del período 2020/21–2024/25, únicamente la zona Sur presentó una variación negativa, con una reducción del 3 % (59 kg/ha) respecto de su promedio histórico de 1.929 kg/ha.

En contraste, las regiones Norte, Oeste y Este registraron incrementos del 28%, 23% y 20%, respectivamente.