«Tenemos que volver a generar confianza en la sociedad», manifestó Bordet

El diputado nacional participó de una nueva edición de El Peronismo Debate. Tras la jornada expresó en sus redes: «Creo en un peronismo federal, con fuerte presencia territorial, que escuche, que incluya y que vuelva a poner a la Argentina de pie”.

El diputado nacional Gustavo Bordet participó de una nueva edición de El Peronismo Debate, en Concepción del Uruguay, para “reflexionar, escuchar y construir de cara a los desafíos que vienen”.

Al respecto, el legislador entrerriano manifestó: “Tenemos que volver a generar las bases de confianza en nuestra sociedad y construir una propuesta de futuro basada en el desarrollo, el trabajo y la producción”.

Asimismo, agregó “En un contexto muy complejo, donde las políticas de ajuste golpean a las familias, cierran comercios y se pierden empleos, es clave consolidar una alternativa que devuelva dignidad y oportunidades, especialmente a nuestros jóvenes”.

Por lo que de cara a las próximas elecciones, el ex gobernador señaló: “Creo en un peronismo federal, con fuerte presencia territorial, que escuche, que incluya y que vuelva a poner a la Argentina de pie”.

APF

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