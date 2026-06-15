Federal A: Gimnasia empató en su visita a Chivilcoy y estira el invicto de Pinilla

Este domingo por la tarde, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitó a Independiente de Chivilcoy en el marco de la 13ª fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El árbitro del encuentro en el estadio Raúl Lungarzo fue Enzo Gutiérrez.

Para este partido, Martín Pinilla puso desde el arranque a: Ramiro Baro; Juan Casares, Tomás Palladino, Facundo Laumann, Nicolás Gómez, Felipe Rocca; Damián Baltoré; Lautaro Altamirano, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.

En frente, Juan José Lungarzo eligió como su once inicial a: Marcos Cordero; Thiago Mast, Agustín Vera, Dardo Torres, Gianfranco Borgognoni; Tenca Hernández, Nicolás D’Annunzio, Leonardo Cisneros, Francisco Funes; Leonardo Rodríguez y Bruno Benítez.

El encuentro terminó en empate sin goles. Ninguno de los elencos encontró los caminos para dañar a la defensa de su contrincante, motivo por el que no sorprendió que finalizaran igualados 0-0.

A Independiente le impidió meterse en la tercera posición del campeonato, ya que hubiera alcanzado los 19 puntos y hubiera igualado la línea de Gimnasia, su clásico, y 9 de Julio de Rafaela; mientras que el Lobo pudo aprovechar para estirar la recuperación y sumar seis encuentros sin perder. Con 13 puntos, el equipo uruguayense está penúltimo, pero las perspectivas son diferentes respecto a algunas fechas atrás.

En la próxima jornada, Independiente deberá visitar a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; mientras que el equipo de Pinilla jugará como anfitrión de Sportivo AC de Las Parejas en el estadio Manuel y Ramón Núñez.