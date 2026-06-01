Delincuentes robaron en centenaria escuela de Gualguaychú, causaron daños y “desvalijaron” el comedor

Delincuentes ingresaron durante el fin de semana a la Escuela Nº 94 Francisco Ramírez. Robaron alimentos, electrodomésticos y provocaron destrozos en distintos sectores del edificio.
El robo en la Escuela Nº 94 Francisco Ramírez dejó importantes daños materiales y la pérdida de mercadería destinada al comedor escolar. Delincuentes ingresaron durante el fin de semana al establecimiento educativo ubicado en el barrio Pereda, al sur de Gualeguaychú, donde causaron destrozos y sustrajeron diversos elementos utilizados a diario por alumnos y docentes.
La comunidad educativa descubrió lo ocurrido este lunes al iniciar las actividades. Los intrusos habrían ingresado tras forzar una ventana y romper los vidrios de una puerta, para luego recorrer distintos sectores del edificio en busca de objetos de valor.
La institución afectada es una de las más antiguas de la zona sur de la ciudad. Fue inaugurada el 10 de marzo de 1919 bajo la dirección de la profesora normal nacional Rosa Regazzi y actualmente funciona bajo la modalidad de jornada completa para estudiantes de nivel inicial y primario.
Destrozos en aulas y sectores de uso común
La directora del establecimiento, Nerina Nazer, manifestó su preocupación por lo sucedido y calificó la situación como una “impotencia terrible”. Según explicó, los responsables del robo revisaron prácticamente toda la escuela.
“Abrieron todos los armarios de las aulas, barretearon donde estaban guardados los elementos de Educación Física y dejaron todo tirado”, relató la directiva al describir el estado en que encontraron las instalaciones.
Los daños también alcanzaron la cocina. Allí los delincuentes forzaron una reja de ingreso, rompieron un vidrio de una puerta e intentaron violentar otros accesos. Además, destruyeron una puerta que comunica el salón principal con el patio y revolvieron completamente la sala de ordenanzas, donde dejaron documentación y materiales esparcidos por el suelo.
Preocupación por el comedor escolar
Entre los elementos robados se encuentran pavas eléctricas de la sala de maestros, termos utilizados en las aulas y una importante cantidad de mercadería destinada al comedor escolar. Según se informó, se llevaron packs de azúcar, aceite, puré de tomate, mermeladas, turrones y una cuchilla de gran tamaño utilizada en la cocina.
La directora señaló que uno de los principales problemas del establecimiento es la falta de iluminación en el sector posterior. “El problema más grave de la escuela es la falta de iluminación atrás. El patio trasero es una oscuridad terrible, es como una invitación”, sostuvo al dialogar con Radio Máxima.
Nazer agregó que desde hace años gestionan la instalación de luminarias sin obtener respuestas favorables. También indicó que la escuela cuenta con sistema de alarmas, aunque durante el robo uno de los sensores fue arrancado y posteriormente hallado sobre una silla. Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para determinar cómo ocurrió el ingreso y quiénes fueron los responsables del hecho.