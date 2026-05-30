Narcomenudeo en Colón: Hubo allanamientos con detenidos y secuestro de cocaína, dinero, arma de fuego y cartuchería

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, personal de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las Jefaturas Departamentales Colón y Gualeguaychú llevaron adelante dos Allanamientos y Requisas domiciliarias en viviendas del Barrio San Francisco de la ciudad de Colón.

Según se confirmó a Génesis24, las medidas, ordenadas por el Juzgado de Garantías de Colón, permitieron el secuestro 51gr de clorhidrato de cocaína, una suma importante de dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un revólver calibre .22, cartuchería de distintos calibres y una cámara de videovigilancia, entre otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, durante los procedimientos fueron identificadas varias personas presentes en los domicilios intervenidos.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, dos mujeres mayores de edad fueron detenidas y trasladadas a Dependencia Policial, donde permanecen alojadas a disposición de la Magistratura actuante.

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