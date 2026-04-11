Concepción del Uruguay: Tras operativos de prevención, recuperan moto con pedido de secuestro

Según se confirmó a Génesis24, durante los operativos de control y prevención que realiza la Policía de Entre Ríos en horas de la madrugada, personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar un motovehículo que tenía pedido de secuestro vigente desde hace más de dos años.

Cerca de la 01:10 horas de este sábado, los efectivos del móvil 1638 que patrullaban la zona de calles Leguizamón y Artusi observaron una motocicleta Yamaha Crypton de color azul que circulaba con visibles faltantes de sus partes plásticas.

Al proceder a interceptar el rodado para un control de rutina, se identificó al conductor, un hombre de 29 años, quien no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara la propiedad del vehículo.

Tras consultar los datos del dominio en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), los uniformados constataron que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo. La denuncia original había sido radicada el 25 de diciembre de 2023 en la Comisaría Segunda, bajo la carátula de Hurto.

La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, fue informada del hallazgo y dispuso el secuestro inmediato del motovehículo para su posterior restitución al propietario original. En cuanto al conductor de 29 años, se ordenó su traslado para una correcta identificación, quedando luego en libertad, aunque supeditado a la causa judicial por el delito de receptación sospechosa.

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