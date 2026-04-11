Concepción del Uruguay: Colisión entre un auto y una moto dejó un joven lesionado

Según se confirmó a Génesis24, en la noche de este viernes, se registró un nuevo siniestro vial en la zona céntrica de la ciudad, dejando como saldo a un joven con heridas leves y daños materiales en ambos rodados. El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:15 horas en la intersección de calles 9 de Julio y Santa María de Oro.

Por causas que aún se intentan establecer, colisionaron un automóvil Toyota Corolla de color rojo, conducido por un hombre de 40 años, y un motovehículo Keller KN110 en el que se desplazaban dos jóvenes de 29 y 26 años.

Producto del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser asistido en el lugar por una unidad de la ambulancia «Alerta», que procedió a su traslado inmediato al hospital local para realizar los estudios de rigor.

Minutos más tarde, desde el nosocomio se informó que el joven de 29 años presenta lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.

Por su parte, tanto el acompañante de la moto como el conductor del automóvil resultaron ilesos.

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