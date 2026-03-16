Joven fue baleado en un ataque a tiros y debió ser hospitalizado

Un joven de 26 años resultó herido tras un ataque a balazos ocurrido cerca de la medianoche en la zona de calle Antelo y José María Domínguez, de la capital entrerriana. Recibió un disparo en el omóplato izquierdo y fue trasladado al Hospital San Martín. Investigan un posible ajuste de cuentas.
Un joven de 26 años fue baleado durante un ataque a tiros registrado cerca de la medianoche en la ciudad de Paraná. El episodio ocurrió en la zona de calle Antelo y José María Domínguez, donde la víctima resultó herida tras recibir un disparo efectuado desde una motocicleta en movimiento.
Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, dos peatones caminaban por esa intersección cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de una motocicleta tipo Honda CG. Desde el rodado, los agresores efectuaron al menos tres disparos contra los jóvenes. Uno de los proyectiles impactó en el omóplato izquierdo de la víctima, provocándole una herida que requirió atención médica urgente.
Traslado de urgencia al Hospital San Martín
Luego del ataque, el joven herido fue trasladado rápidamente al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió asistencia médica por parte del personal de guardia. Según trascendió, el disparo le provocó una lesión en la zona del hombro, aunque su estado de salud no había sido precisado oficialmente.
En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría Tercera, que realizó las primeras actuaciones policiales tras recibir el alerta sobre los disparos. También trabajaron peritos de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas de relevamiento en la escena, informó Reporte 100.7.
De acuerdo con los primeros datos que surgieron en el marco de la investigación, los autores de los disparos serían conocidos del herido. Por este motivo, los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas. En ese contexto, la Policía avanzó en la toma de testimonios y en el análisis de distintos indicios que podrían aportar información para identificar a los agresores y establecer cómo se desencadenó el episodio. (Elonce)