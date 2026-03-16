Automovilista despistó en cruce de rutas entrerrianas tras esquivar un camión

Un peligroso siniestro vial ocurrió este domingo por la noche. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Se registró en la intersección de la Ruta Provincial 32 y la Ruta Provincial 35.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:20, cuando un automóvil que circulaba por la Ruta 32 en sentido Crespo–Viale debió realizar una maniobra tras ser encerrado por un camión. Como consecuencia de ello, el conductor perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia la banquina derecha.

El rodado sufrió daños de consideración, aunque tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos.

Intervino el personal policial de la jurisdicción, mientras que el conductor manifestó que realizará la correspondiente exposición para el seguro debido a los daños ocasionados en el vehículo, publicó Sol Noticias.