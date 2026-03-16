Autovía Artigas: Un camión volcó y ocasionó importantes demoras en el tránsito

El siniestro vial ocurrió en la Autovía Gervasio Artigas, durante la noche del domingo y ocasionó importantes demoras en el tránsito.
Según se informó, el siniestro vial ocurrió minutos después de las 20:15 del domingo, en la Autovía Gervasio Artigas.
Detalles
Aunque no se reportaron oficialmente detalles del hecho, se pudo saber que un camión volcó sobre la calzada, en el puesto policial ubicado en uno de los ingresos a la ciudad de Concordia. El vuelco provocó la interrupción del tránsito en sentido sur-norte de la ruta nacional 14.
Testigos informaron que la fila de vehículos se extendió por varios kilómetros hasta que – aproximadamente a las 21:20 horas – una grúa retiró el camión y se normalizó el tránsito.
Seguridad vial
Para evitar accidentes en ruta, según los especialistas, es fundamental revisar el vehículo (frenos, luces, neumáticos, fluidos) antes de salir, usar siempre el cinturón de seguridad y respetar las normas de tránsito. Conduzca descansado, mantenga la distancia de seguridad, evite el uso del celular y no consuma alcohol.
Principales Recomendaciones de Seguridad Vial
Preparación del vehículo: Chequear neumáticos (incluida la de auxilio), frenos, luces bajas obligatorias, niveles de aceite y agua, y limpiaparabrisas.
Seguridad Activa: Utilizar siempre el cinturón de seguridad en todos los asientos. Los niños deben viajar atrás con el sistema de retención infantil adecuado.
Velocidad: Respetar los límites máximos y mínimos.
Alcohol: Cero alcohol al volante.
Distancia: Mantener una distancia segura con el vehículo delantero (regla de los 3 segundos).
Distracciones: Evitar el uso del celular, comer o manipular el GPS mientras conduce.
Fatiga: Descansar bien antes de viajar. Se recomienda hacer paradas cada 2 horas o 200 km para estirar las piernas.
Adelantamientos: Realizarlos solo en zonas permitidas, con visibilidad y usando las luces de giro.
Condiciones climáticas: En caso de niebla, lluvia intensa o humo, reducir la velocidad, usar luces antiniebla y aumentar la distancia, sin detenerse en la banquina.
Es crucial llevar la documentación al día (licencia, seguro, cédula verde/azul, VTV/RTO) y tener elementos de seguridad (matafuegos cargado, balizas portátiles).
La Comarca