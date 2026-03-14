Concepción del Uruguay: Falleció José Pedro Olivera (Q.E.P.D.)

Falleció en Parana E. Ríos el 14 de Marzo del 2026. Su Esposa: Stella Maris Farías. Sus Hijos: Victoria Olivera y Alejo Olivera. Su Hijo Político: Pablo Samaniego. Sus Nietos: Joaquín y Julieta. Demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados en Rca de Chile 232 el día 15 de Marzo del 2026 de 08,00 hs a 12,00 hs, dando por finalizado el hs. Casao de Velatorio y recibirá su cremación en el Crematorio Scolamieri a las 11,30 hs. Casa de Duelo: Galarza 1325,servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

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