Inician sumario a una empleada que faltó 400 veces y la instan a devolver más de $14 millones

El gobierno entrerriano dispuso que se inicie un sumario a una trabajadora del Estado provincial que faltó más de 400 veces de manera injustificada, según se detalla en el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.

Mediante la resolución a la que accedió AHORA, se resolvió iniciar un Sumario Administrativo a través de la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, a la agente A.D.P., de la Planta Permanente de la Dirección de Comedores.

Según se detalla, entre el año 2024 y septiembre de 2025 la empleada estatal incurrió en 407 “faltas injustificadas, de conformidad con lo expresado en los considerandos del presente”.

En este sentido, el decreto dispone el recupero de la suma total de $ 14.421.139,22, de acuerdo a la liquidación efectuada en carácter de haberes indebidamente percibidos.

La resolución lleva la firma del gobernador Rogelio Frigerio y de la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. Ahora