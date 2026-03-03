Ruta 20: Bajo una intensa lluvia, automovilista protagonizó un despiste

En la mañana de este martes, se registró un siniestro vial en la Ruta Provincial N° 20, a la altura del kilómetro 115. Afortunadamente, pese a las condiciones climáticas adversas, no hubo que lamentar personas lesionadas.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 11:45 horas, personal de la Comisaría de Colonia Urquiza y Santa Anita intervino tras el despiste de una camioneta Chevrolet S10, perteneciente a una empresa constructora.

El vehículo era conducido por un hombre de 48 años, oriundo de la provincia de Corrientes, quien circulaba en sentido sur-norte.

En el sector había acumulación de agua sobre la calzada, lo que pudo haber provocado que el rodado despistara hacia la banquina.

El conductor, que viajaba solo, fue asistido en el lugar y se constató que no presentaba heridas.

El vehículo, que contaba con toda la documentación en regla, sufrió únicamente daños materiales.

En el lugar trabajó personal policial realizando las tareas de prevención y asistencia al tránsito.

