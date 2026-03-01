Secuestran proyectil de artillería pesada tras un procedimiento por Narcomenudeo

Un procedimiento vinculado a una causa por presunta comercialización de estupefacientes derivó en un hallazgo que generó fuerte preocupación en Rosario del Tala: durante uno de los allanamientos, personal policial secuestró un proyectil de artillería pesada considerado munición de guerra.

De los operativos, en el marco de dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Silvia G. Cabrera, con intervención de la Dra. Emilce P. Reynoso, participaron personal de la División Drogas Peligrosas de Rosario del Tala, con colaboración de la División Drogas Peligrosas Gualeguay y el Grupo Especial de ambas Jefaturas Departamentales.

Como resultado de los procedimientos, según se informó, lograron el secuestro de elementos relacionados con la presunta comercialización de estupefacientes, varios teléfonos celulares y un motovehículo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de un proyectil de artillería calibre 40 mm tipo Bofors, con su carga intacta.

Se trata de munición diseñada para armamento militar, de alto poder destructivo, cuyo almacenamiento en una vivienda particular representa un serio riesgo para la seguridad pública.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que este tipo de material está catalogado como munición de guerra, lo que agrava la situación judicial y abre nuevas líneas de investigación para determinar su procedencia y posible destino.

Desde la División Drogas Peligrosas señalaron que el trabajo continúa de manera sostenida y articulada con la Justicia, con el objetivo de profundizar la investigación y esclarecer todos los aspectos vinculados al hecho.

El hallazgo del proyectil no solo refuerza la gravedad de la causa en trámite, sino que también encendió señales de alerta en la comunidad por el peligro potencial que implicaba la presencia de semejante elemento explosivo en un domicilio particular.

FM Riel

Comparte esto: Twitter

Facebook

