Caseros: La biblioteca pública municipal promueve la inscripción de nuevos socios

Desde la Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores” de Caseros se invita a toda la comunidad a formar parte de este espacio de encuentro, aprendizaje y cultura.

Asociarse es muy sencillo y totalmente gratuito. Los interesados deben acercarse con una fotocopia de su DNI y completar la planilla de inscripción. En el caso de los menores de edad, deben asistir acompañados por un adulto y ambos presentar fotocopia del DNI.

Siendo socio de la Biblioteca Pública Municipal se puede acceder al préstamo de libros y disfrutar de todo el material disponible en la biblioteca, sin costo alguno.

Además, las consultas y/o renovaciones de libros se pueden hacer de manera rápida y sencilla a través de la línea de WhatsApp: 3442 660856.

