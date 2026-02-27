Recategorizaciones: desde el lunes comenzarán a notificar a agentes en condiciones de acceder

La Dirección General de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, centralizó el procesamiento de la antigüedad y la certificación de capacitaciones, en un trabajo coordinado con la Dirección General de Informática y la Secretaría de Trabajo. Esta articulación permitió un cruce de datos ágil, objetivo y completamente digital.

Así lo destacó el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, quien junto al secretario de Modernización, Emanuel Gainza, compartió con el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, el esquema de comunicaciones que recibirán los agentes a través de la App Mi Trabajo, en su perfil del portal del Empleado Público y por correo electrónico.

A partir de la notificación, los trabajadores contarán con cinco días para prestar su consentimiento a la recategorización y permitir que el procedimiento continúe, o bien para rechazarla. Asimismo, quienes acrediten la antigüedad requerida pero no registren capacitaciones podrán cargar los certificados correspondientes para ser considerados en esta etapa.

En tiempo récord

Camoirano subrayó que «alcanzamos esta instancia en menos de dos meses desde la firma del instructivo, lo que refleja el compromiso y la celeridad de todas las áreas involucradas». Añadió que, en línea con lo promovido por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso, el procedimiento que antes demoraba un año se resolverá en pocos meses, lo que impacta de forma directa en el cobro inmediato de la nueva categoría por parte de cada trabajador, una vez finalizado el proceso.

Por su parte, Allende remarcó la importancia de los avances logrados y valoró que el trabajador pueda seguir el trámite desde su celular o computadora, sin necesidad de traslados ni gestiones adicionales. Además, destacó la incorporación de la capacitación como requisito: «Desde UPCN siempre alentamos y brindamos herramientas para que los trabajadores se formen, no solo para profesionalizar su tarea y mejorar los servicios del Estado, sino también como parte de su crecimiento personal, que ahora se ve reconocido en el proceso de recategorización», concluyó.