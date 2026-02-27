Concepción del Uruguay: Detenido tras irrumpir en una vivienda

Según se confirmó a Génesis24, en la jornada de este viernes 27 de febrero, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un inusual episodio de violación de domicilio en flagrancia ocurrido en una propiedad de la calle 491 al 2600. El incidente terminó con un hombre de 25 años aprehendido tras una situación de tensión con los residentes de la vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con el apoyo del móvil de la Comisaría Tercera, que ya tenía bajo custodia al sujeto. El sospechoso, un joven de 25 años con domicilio en el asentamiento del Ex Frigorífico Fapu, presentaba signos evidentes de haber sido golpeado, con manchas hemáticas y la ropa dañada, producto de un altercado previo fuera de la propiedad.

Según el relato de la dueña de casa, una mujer de 65 años, ella se encontraba descansando cuando el joven ingresó a la finca sin autorización. Una vez dentro, el intruso se sentó en el living y comenzó a proferir gritos.

La situación generó alarma en el resto de la familia: su hijo de 32 años, reaccionó con gritos y empujones ante la presencia del extraño. Fue en ese momento cuando el esposo de la mujer, un hombre de 63 años, intervino. El joven de 25 años le suplicó que llamara a la policía para entregarse, alegando que en la calle «lo querían matar».

Tras la detención, las autoridades constataron que no se produjeron daños materiales ni faltantes dentro de la propiedad. Por su parte, el Médico Policial de turno revisó al aprehendido y dictaminó que presentaba lesiones de carácter leve.

El Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Gile, dispuso el traslado del individuo a la Alcaidía Judicial bajo el cargo de Violación de Domicilio en Flagrancia. Hasta el momento, no se han localizado testigos que puedan dar cuenta del conflicto previo que habría originado las lesiones del joven antes de su ingreso a la vivienda.

