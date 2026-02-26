Autovía Artigas: Incautan 98 teléfonos en un operativo cuyo valor de mercado es de 30 millones de pesos

Un procedimiento de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el puesto de control Paso Cerrito derivó en el secuestro de 98 teléfonos celulares y un vehículo, en el marco de una causa por presunto contrabando que ya quedó bajo órbita federal.

El operativo se realizó sobre una Renault Duster Oroch en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Según la información oficial, el rodado circulaba desde Montecarlo -provincia de Misiones-, con destino a la localidad bonaerense de Pilar.

Durante la requisa, el personal policial detectó 98 equipos de telefonía móvil de las marcas Samsung y Redmi, cuyo valor estimado en el mercado asciende a 30 millones de pesos.

Ante la presunta infracción al régimen aduanero, se dispuso el secuestro del vehículo y de la totalidad de la mercadería.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal subrogante a cargo del Juzgado Federal de Concordia, Hernán Viri, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt.

El caso vuelve a poner en foco la estratégica ubicación de los controles viales entrerrianos como barrera frente al tráfico ilegal que conecta el NEA con los principales centros urbanos del país.