Incendio arrasó un galpón con fardos y maquinarias: las pérdidas son totales

Incendio destruyó galpón con fardos y maquinarias en un establecimiento rural de Colonia La Paz, departamento Federación, donde las pérdidas fueron totales. El siniestro ocurrió el domingo en el campo de la familia Orlando Maier, productor de la zona, y demandó un amplio operativo para evitar que las llamas alcanzaran viviendas linderas.
Según se informó, el fuego se habría originado en el interior del galpón por causas que aún se investigan. Las llamas se propagaron rápidamente, primero sobre estibas de fardos de pasturas y luego sobre las maquinarias y herramientas de trabajo que se encontraban almacenadas en el lugar.
El incendio avanzó con intensidad debido a la gran cantidad de material combustible acumulado, lo que generó importantes daños estructurales y la destrucción total de los elementos guardados en el galpón.
Trabajo conjunto para contener el fuego
Vecinos productores acudieron de inmediato para colaborar con la familia afectada, que se encontraba trabajando en el establecimiento cuando se desató el incendio. En una primera instancia, intentaron controlar el fuego con los recursos disponibles, procurando evitar que se extendiera hacia construcciones cercanas.
Minutos más tarde, se sumaron bomberos voluntarios de la ciudad, quienes desplegaron un operativo para extinguir las llamas. Las tareas se extendieron hasta altas horas de la noche debido a la magnitud del incendio y a la necesidad de enfriar la zona afectada para prevenir una posible reactivación.
El accionar coordinado permitió circunscribir el foco ígneo al sector del galpón sin que el fuego alcanzara viviendas u otras instalaciones del establecimiento rural.
Pérdidas totales
Como consecuencia del siniestro, las pérdidas materiales fueron totales. El galpón quedó completamente destruido, al igual que las estibas de fardos, maquinarias agrícolas y herramientas utilizadas en las tareas productivas, dio cuenta Radio F24
A pesar de la gravedad del hecho y de la magnitud de los daños, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales. (Elonce)