Concepción del Uruguay: Fue sorprendido trasladando elementos de dudosa procedencia e intentó darse a la fuga

Según se confirmó a Génesis24, un sujeto de 45 años intentó deshacerse del elemento de construcción al notar la presencia de la patrulla en la zona de calles Magaldi y Paraíso.

Durante una recorrida de prevención realizada este martes por personal de la Comisaría Tercera, se registró un procedimiento llamativo que culminó con el secuestro de materiales de construcción y elementos de iluminación.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Magaldi y Paraíso. Allí, los efectivos divisaron a un hombre de 45 años, quien se encuentra en situación de calle, trasladando sobre sus hombros una armadura de columna de aproximadamente dos metros de largo, además de cargar con varias bolsas.

Al percatarse de la proximidad del móvil policial, el individuo realizó una maniobra evasiva: arrojó la pesada estructura metálica al suelo e intentó continuar su marcha a pie para evitar el control. Sin embargo, fue interceptado de inmediato por los uniformados.

Al realizar la requisa de las bolsas que llevaba consigo, el personal policial constató la presencia de diversos objetos, destacándose varios plafones de luz de los cuales no pudo acreditar propiedad.

Tras poner en conocimiento a la Fiscal Auxiliar, la Dra. Lucía Bourlot, se dispuso la correcta identificación del ciudadano y el secuestro preventivo de la armadura de hierro y los elementos de iluminación, quedando estos a resguardo para establecer su procedencia.

