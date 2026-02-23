Vencimientos: Impuesto Urbano y TGI

IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO 2026

Se encuentra al cobro el 1° Anticipo y/o Pago Anual del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026, que tendrá como fechas de vencimiento los días 25 y 26 de febrero de 2026.

Para poder cancelar este impuesto se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior del mismo, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Recordamos la importancia de adherirse a la Boleta Digital ingresando en www.ater.gob.ar

CONTINÚA EL COBRO DEL PAGO ÚNICO ANUAL DE LA TGI

Hasta el próximo viernes 27 de febrero se encuentra al cobro la opción de Pago Único Anual de la Tasa General Inmobiliaria (TGI) de la Municipalidad de Caseros.

Este Pago Anual aplica según el artículo 7º de la Ordenanza Impositiva Nº427, según el cual los Contribuyentes que opten por el mismo gozarán de un descuento del 20% sobre el total de la Tasa calculada.

Por otra parte, se informa que, según el Artículo 8°, los contribuyentes que perciben una jubilación mínima, poseedores de una sola partida como vivienda particular, y que no puedan cumplir con el pago de la TGI (siempre que la misma supere ocho veces la tasa mínima), pueden presentarse ante el HCD para considerar una quita o condonación de su deuda, supeditado a las condiciones socioeconómicas (no se aplica a terrenos baldíos).

